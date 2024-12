गुजरात से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अहमदाबाद में एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी के दोस्त और ससुराल वालों से बदला लेने के लिए इंटरनेट से बम और देसी पिस्तौल बनाना सीखा. जिसके बाद उसने रिमोट-कंट्रोल बम बनाकर पत्नी के दोस्त के घर पार्सल में भेजा. जिसके फटने से दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी के घर से विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं.

घटना की शुरुआत

अहमदाबाद के साबरमती इलाके में शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे एक घर में धमाका हुआ. बता दें, यह धमाका एक पार्सल के जरिए हुआ, जिसे आरोपी रूपेन राव (44) ने अपने करीबी के जरिए भेजा था. इस धमाके में दो लोग घायल हो गए. गौरतलब है कि, राव ने पत्नी, ससुर और साले से बदला लेने के लिए यह खतरनाक साजिश रची थी.

इंटरनेट से सीखा बम और हथियार बनाना

दरअसल, रूपेन राव अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया और परिवार से अलगाव के कारण नाराज चल रहा था. जिसके कारण उसने इंटरनेट की मदद से तीन-चार महीनों में बम और देसी पिस्तौल बनाना सीखा. उसने सल्फर पाउडर, बारूद, बैटरी, ब्लेड, और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर रिमोट-कंट्रोल बम तैयार किया.

साजिश का खुलासा

धमाके के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए राव और उसके दो सहयोगियों, रोहन रावल (21) और गौरव गढ़वी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने राव के घर से दो और रिमोट-कंट्रोल बम, देसी पिस्तौल, कारतूस और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की. राव का मानना था कि उसकी पत्नी के दोस्त बलदेव सुखाड़िया ने उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा की. इसके अलावा, वह ससुराल वालों को अपनी बीमारी और कमजोर स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार मानता था. इन्हीं कारणों से वो गुस्से में उसने यह कदम उठाया.

Ahmedabad, Gujarat: Police arrested Rupen Barot, the main accused in the Sabarmati blast case in Ahmedabad, along with Rohan Rawal, who assisted in making the bomb. Two ready parcel bombs, a pistol, and five live cartridges were recovered from them. A total of four accused have… pic.twitter.com/HE0QDXiRvS