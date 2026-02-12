FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ, 10 पॉइंट्स में जानें अब तक क्या हुआ

Kanpur Lamborghini Case: कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. इस हादसे में छह लोग घायल हुए थे.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 12, 2026, 10:49 AM IST

कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ, 10 पॉइंट्स में जानें अब तक क्या हुआ

कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में शिवम मिश्रा गिरफ्तार

कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला 8 फरवरी 2026 को वीआईपी रोड पर हुई उस दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों की स्पोर्ट्स कार कई लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई थी. हादसे के बाद से ही इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि गाड़ी आखिर चला कौन रहा था. अब पुलिस की जांच ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है. 

10 पॉइंट्स में समझें पूरा मामला

हादसा कब हुआ?

8-9 फरवरी 2026 की रात कानपुर के ग्वालटोली इलाके की वीआईपी रोड पर यह घटना हुई.

कौन सी कार शामिल थी?

करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की लैम्बोर्गिनी कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी. 

कितने लोग घायल हुए?

पुलिस के अनुसार कम से कम छह लोग इस हादसे में घायल हुए. 

गाड़ी की रफ्तार पर सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और चश्मदीदों ने दावा किया कि कार बहुत तेज गति में थी और चालक नियंत्रण खो बैठा. 

पहला दावा क्या था?

शुरुआत में परिवार की ओर से कहा गया कि कार ड्राइवर मोहन चला रहा था।

अदालत में क्या हुआ?

मोहन नाम के शख्स ने कोर्ट में पेश होकर दावा किया कि हादसे के समय वही ड्राइविंग सीट पर था।

पुलिस की जांच क्या कहती है?

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच में पुलिस को संकेत मिले कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था.

फॉरेंसिक और डिजिटल सबूत

मोबाइल लोकेशन, घटनास्थल की मैपिंग और गाड़ी के अंदर मिले संकेतों के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई. 

गिरफ्तारी कब और कैसे हुई?

करीब 90 घंटे तक फरार रहने के बाद शिवम मिश्रा को छह बंगलिया रोड स्थित घर से गिरफ्तार किया गया. 

आगे क्या होगा?

पुलिस कोर्ट में कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले क्या हुआ और बयान में विरोधाभास क्यों है. 

यह भी पढ़ें: आज भारत बंद! स्कूल, कॉलेज, बैंक, बस-ट्रेन… घर से निकलने से पहले जान लें क्या खुला है और क्या बंद?

पुलिस रिमांड से कई नए पहलू सामने आ सकते हैं

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम जांच में मिले ठोस सबूतों के आधार पर उठाया गया है. आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया गया है. अब पूरे मामले की आगे की जांच जारी है. कुल मिलाकर, लैम्बोर्गिनी हादसे ने शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गिरफ्तारी के बाद अब जांच और कानूनी प्रक्रिया अहम मोड़ पर है. आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्यवाही और पुलिस रिमांड से कई नए पहलू सामने आ सकते हैं, जो पूरे मामले की दिशा तय करेंगे. 

