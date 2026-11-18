शिवसेना के नेताओं ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की किताब में वीर सावरकर और बाबासाहेब ठाकरे का अपमान किया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर कुछ नहीं कहा.

एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेताओं ने सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ दिया. शिवसेना का आरोप है कि किताब में वीर सावरकर और बालासाहेब ठाकरे का अपमान किया गया है. पार्टी ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार इस किताब पर बैन लगाए.

शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि इस किताब में जहर भरा हुआ है. वीर सावरकर ने इतनी यातनाएं सही हैं और उनके बारे में इस किताब में ऐसी बातें कही गई हैं. हमारा उद्धव ठाकरे से सवाल है कि सोनिया गांधी की जिस किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है, उन सोनिया गांधी के खिलाफ उद्धव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है.

60 साल से हिंदुओं से नफरत: संजय निरुपम

संजय निरुपम ने सोनिया गांधी की किताब को प्यार का नहीं, नफरत का सफर बताया है. उन्होंने कहा, 'लगभग 60 साल से वो इस देश में हैं, लेकिन इन 60 सालों में उनके मन में हिंदुओं और देश के महान क्रांतिकारियों के लिए नफरत ही रही है.'

मुसलमानों को खुश करने के लिए सावरकर का अपमान: निरुपम

कांग्रेस छोड़कर आए निरुपम ने कहा, 'सोनिया जी 1984 तक देश की नागरिक नहीं बनी थीं, जबकि वो कई साल पहले इस देश में आ गई थीं. पहले कांग्रेस में वीर सावरकर को लेकर नफरत नहीं थी, लेकिन जब से सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए वीर सावरकर जी का अपमान कर रही हैं.'

किताब का नाम Belonging of Jihad होना चाहिए: शिवसेना

शिवसेना प्रवक्ता ने कहा, 'सोनिया गांधी की किताब के पेज नंबर 201 में जो लिखा है, वो बालासाहेब ठाकरे का अपमान है. महाराष्ट्र का अपमान है. इस किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला. उलटे वो तो इस किताब को कांग्रेस के नेता से खुश हो कर ले रहे हैं. किताब का नाम Belonging of Love न होकर Belonging of Jihad होना चाहिए.'

उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस ने संसद भवन में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने का विरोध किया था. उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को लेटर लिखा था.

सावरकर के अपमान वाले पन्ने हटाए जाएं: शिवसेना

संजय निरुपम ने कहा कि हम इस किताब के प्रकाशक से मांग करते हैं कि किताब के जिन दो पन्नों में वीर सावरकर का अपमान किया गया है, उसे हटाकर ही किताब को आगे बेचें. जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार इस किताब पर बैन लगाए.

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