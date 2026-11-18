ध्रुव मेहता ने कहा कि दसवीं सूची का मकसद पार्टी के अंदर मतभेदों को दल-बदल के दायरे में लाना नहीं, बल्कि सदन के विभिन्न सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद सोच-समझकर सिर्फ राजनीतिक दल छोड़ने तक सीमित रखा गया था.

शिवसेना के दोनों गुटों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को सुनवाई हुई. एकनाथ शिंद के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 2022 के विवाद को लेकर कहा कि विधायक की पार्टी नेतृत्व से असहमति को दल बदल नहीं माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि किसी विधायक को शिवसेना (अविभाजित) का सदस्य रहते हुए भी तत्कालीन नेतृत्व से असहमति जताने और उसकी ओर से अपनाए गए रास्ते का विरोध करने का अधिकार था.

उद्धव ठाकरे के फैसले से सिर्फ असहमत थे विधायक

एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के लिए सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच से कहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से असहमति जताने वाले विधायकों ने पार्टी छोड़ी नहीं थी, बल्कि वह पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक झुकाव को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे.

वकील ने संविधान के 10वें शेड्यूल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दल-बदल के आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि असहमति को दल-बदल नहीं माना जा सकता. ध्रुव मेहता ने कहा कि अयोग्यता से जुड़ा प्रावधान तब लागू किया जा सकता है, जब मामला विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान या राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों से जुड़ा हो.

पार्टी के मतभेदों को दल-बदल के दायरे में लाना दसवीं सूची का मकसद नहीं

ध्रुव मेहता ने कहा कि दसवीं सूची का मकसद पार्टी के अंदर मतभेदों को दल-बदल के दायरे में लाना नहीं, बल्कि सदन के विभिन्न सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद सोच-समझकर सिर्फ राजनीतिक दल छोड़ने तक सीमित रखा गया था. उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि सदन का कोई सदस्य अपनी पार्टी के नेतृत्व से असहमति जता सकता है, उसके फैसलों का विरोध कर सकता है या उसे बदलने की कोशिश कर सकता है और ऐसा करते हुए भी वह पार्टी का सदस्य ही रहता है, वह यह अधिकार खोता नहीं. है.

उन्होंने कहा कि सिर्फ इस आधार पर यह मान लेना ठीक नहीं है कि अगर कोई सदस्य अब नेतृत्व के फैसले को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने दल-बदल कर लिया है. ध्रुव मेहता ने अपनी दलीलें देते हुए कि होतो होलोहन मामले में सुनाए गए फैसले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दसवीं अनुसूची को बरकरार रखते हुए किसी भी निर्देश वाक्यांश की व्याख्या को सीमित किया था, जिसका मतलब यह है कि अयोग्यता का प्रावधान सिर्फ उन निर्देशों पर लागू होगा, जो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हों या फिर उन नीतियों से संबंधित हों, जिनके आधार पर पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी.

उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था, ताकि यह प्रावधान पार्टी के अंदर असहमति जताने वालों पर कोई अनुचित दबाव न डाले. ध्रुव मेहता ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के दलबदल-रोधी प्रावधानों का मकसद राजनीतिक दलबदल और खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना है, न कि किसी राजनीतिक दल के अंदर असहमति या मतभेदों को दबाना.

ध्रुव मेहता ने संसद में हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि दल-बदल विरोधी कानून को लेकर सांसदों ने साफ कहा था कि इसका इस्तेमाल पार्टी में सदस्यों की असहमति को दबाने या पार्टी प्रमुखों की मनमानी सत्ता को वैध बनाने के जरिए के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

2019 चुनाव में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन टूटने का भी जिक्र

एडवोकेट ध्रुव मेहता ने कहा कि शिवसेना ने 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन के तहत लड़ा था. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इस गठबंधन के साथ वोटर्स के बीच गए और इसके आधार पर वोट मांगे और इस आम सहमति के साथ प्रचार किया कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी. वोटर्स ने स्पष्ट बहुमत के साथ गठबंधन को चुना. ध्रुव मेहता ने कहा कि चुनावी नतीजे आने के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ उस गठबंधन को ही तोड़ दिया, जिसके नाम पर उसने वोट मांगे थे और सीएम पद के लिए उन्होंने कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महा विकास अघाडी (MVA) की सरकार बनाई.

उन्होंने कहा कि साल 1999 के संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा जैसी निर्वाचित संगठनात्मक इकाइयों का प्रावधान था, लेकिन 2018 में किए गए बदलावों ने इस व्यवस्था को काफी हद तक पलट दिया, क्योंकि किसी की नियुक्ति और बर्खास्तगी की शक्तियां पार्टी अध्यक्ष के हाथों में केंद्रित कर दी गईं.

क्या है मामला?

ध्रुव मेहता ने कहा कि 2018 की व्यवस्था के तहत पार्टी अध्यक्ष को नेताओं, उपनेताओं और कई अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त या शामिल करने का अधिकार मिल गया था. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष को उन संगठनात्मक निकायों की संरचना तय करने की भी शक्ति मिल गई थी, जिन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करना था. इससे पहले, शिवसेना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले का बचाव किया था, जिसके तहत शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना गया था और उसे पार्टी का ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था.

शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-उबाठा) के सुनील प्रभु की ओर से दायर मुख्य याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था. उद्धव ठाकरे की ओर से पेश एक संबंधित याचिका में निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न सौंप दिया गया था.

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