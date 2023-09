पीएम मोदी के 'न खाऊंगा-न खाने दूंगा' नारे पर थरूर का तंज- 'बीफ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री'

डीएनए हिंदी: कांग्रेस के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के भ्रष्टाचार विरोधी नारे 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' पर जमकर कटाक्ष किया. शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगियों से जुड़े आठ नेताओं की लिस्ट ट्वीट की है, जिन पर पार्टी में शामिल होने से पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे.

शशि थरूर ने जिन नेताओं की लिस्ट शेयर की है, उनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा तक का नाम शामिल है. इस लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक और नारायण राणे जैसे नेताओं के नाम हैं.



पीएम पर कसा शशि थरूर ने तंज



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने कहा, 'यह लिस्ट जैसी मेरे पास आई है, वैसी साझा कर रहा हूं. न खाऊंगा न खाने दूंगाके अर्थ को लेकर हैरान रहता था. मुझे लगता है कि वह सिर्फ बीफ के बारे में बात कर रहे थे.'

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार



मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विरोधी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. AAP प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए उत्पीड़न की आम आदमी पार्टी ने भर्त्सना नहीं की थी क्योंकि उसमें नैतिकता नहीं है लेकिन उसके भीतर नैतिकता है.

This is going around, so sharing as received. Always wondered about the meaning of न खाऊँगा न खाने दूँगा. I guess he was only talking about beef! pic.twitter.com/oggXdXX8Ac