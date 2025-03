कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में स्वीकार किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति की आलोचना करना उनके लिए गलत साबित हुआ. उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले में मजबूत और संतुलित नीति अपनाई थी. इससे भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका लाकर खड़ा कर दिया.

शशि थरूर ने कहा कि इस नीति की वजह से रूस-यूक्रेन के बीच भारत स्थायी शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकते हैं.' थरूर की इस प्रशंसा ने एक बार फिर संकेत दे दिए हैं कि उनका रूझान किस तरफ बढ़ रहा है.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की हो. इससे पहले अप्रैल थरूर ने कहा था कि विकास की बात राजनीति से अलग होनी चाहिए. यह बात केरल में भारत ट्रेन चलाए जाने को लेकर कही गई थी. केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में थरूर की इस बयानबाजी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा थरूर को कैसे कंट्रोल किया जाए.

राजनीतिक जानकारों की माने तो शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस केरल में उन्हें सीएम फेस घोषित करे. लेकिन इसको लेकर केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेता तैयार नहीं. शशि थरूर बोल चुके हैं कि वह पैदाइशी कांग्रेसी हैं. मतलब उनके लिए विचारधारा मुद्दा नहीं है.

वहीं, बीजेपी को भी केरल में पैर जमाने के लिए बड़े नेता की जरूरत है. ऐसे थरूर उसके लिए बेस्ट ऑपशन के तौर नजर आ रहा है. यही वजह की बीजेपी नेता उनके बयान पर कोई टिप्पणी करने से आजकल बच रहे हैं. हालांकि, थरूर बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर चुके हैं. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं एक क्लासिक उदारवादी नेता हूं. मैं सांप्रदायिकता का विरोध करते हूं और आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय में भी विश्वास करता हूं.

शरूर थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है. बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने थरूर के बयान का वीडियो क्लिप शेयर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी को अब नए नफरत करने वालों की जरूरत है. पुराने लोग तो उनके प्रशंसक बन रहे हैं.'

Prime Minister Modi needs new haters… Old ones are turning into his fans. pic.twitter.com/emtQToK4Tc