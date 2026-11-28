Delimitation Bill: शरद पवार की एनसीपी के लोकसभा में 8 सांसद हैं, जो परिसीमन बिल का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं.

केंद्रीय कैबिनेट ने परिसीन बिल को मंजूरी दे दी है

बिल संसद के स्पेशल सेशन में पेश किया जाएगा

Delimitation Bill: केंद्र और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शरद पावर के NCP की एंट्री हो सकती है. इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. इस बार चर्चा महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर है. शरद पवार की एनसीपी केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का समर्थन करने के बदले केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार में एंट्री कर सकती है. चर्चा यह भी है कि पार्टी सांसद सुप्रिया सुले को मोदी कैबिनेट में शामिल करने की योजना बना रही है. ये सभी चर्चाएं सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं. इस संबंध में अभी बीजेपी और शरद पवार के बीच किसी आधिकारिक समझौते का ऐलान नहीं किया गया है.

क्या मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि अगर बीजेपी और शरद पवार के बीच ऐसा कोई समझौता होता है तो इसमें कोई नहीं बात नहीं है. शरद पवार की पार्टी के लोकसभा में 8 सांसद हैं. केंद्र सरकार के महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को संविधान संशोधन के जरिए पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी. ऐसे में NCP (SP) के सांसदों का समर्थन सरकार के लिए महत्वपूर्ण है.

सूत्रों की मानें तो शरद पवार गुट की सबसे अहम मांग सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने की है. खास बात यह है कि सुप्रिया सुले INDIA गठबंधन के मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रही हैं. वह कथित चुनावी धांधली के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शनों में भी शामिल हुई थी.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On his discussion with Sharad Pawar, NCP-SCP leader Jitendra Awhad says, "The discussion wasn't about our party's official stance. The general point being made was that the delimitation process is a constitutional requirement... A decision has been made to support the delimitation process, and we will indeed support it. We will support the delimitation." — ANI (@ANI) November 27, 2026

महाराष्ट्र सरकार में भी मांगे 4 पद

NCP-SP केंद्र के साथ महाराष्ट्र सरकार में भी हिस्सेदारी चाहती है. महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार की एनसीपी के 10 विधायक हैं. सूत्रों के अनुसार, पार्टी के महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में दो कैबिनेट मंत्री पद और दो राज्य मंत्री पद मांगे जाने की चर्चाएं हैं. परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए संविधान संशोधन में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी. ऐसे में NCP-SP के सांसदों का रुख सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. पार्टी के भीतर एक धड़ा चाहता है कि संसद में विधेयक को औपचारिक समर्थन देने से पहले सत्ता में हिस्सेदारी का समझौता तय हो जाए.

कांग्रेस से क्या हुई शरद पवार की बात?

शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से फोन पर बात कर अपनी पार्टी की मजबूरियों के बारे में बताया. सूत्रों का दावा है कि उन्होंने INDIA गठबंधन के सहयोगियों को संकेत दिया कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करना पार्टी में संभावित टूट को रोकने के लिए जरूरी हो सकता है.

सुप्रिया सुले 28 नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी. उन्होंने अपने पिता की तबीयत का हवाला देते हुए कहा है कि वह सोमवार को सीधे दिल्ली पहुंचेंगी. उनकी जगह पार्टी सांसद निलेश लांके विपक्षी बैठक में शामिल हो सकते हैं.

Delimitation (Second) Bill, 2026 | A new provision has been made for an increase of fifty per cent in the number of seats, for the purpose of giving immediate effect to the reservation of seats for women under article 334A of the Constitution. Since the Delimitation Bill, 2026 is to be replaced by the Delimitation (Second) Bill, 2026, which substantially alters its provisions, it is proposed to withdraw the Delimitation Bill, 2026 pending in Lok Sabha — ANI (@ANI) November 27, 2026

30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र

लोकसभा का विशेष सत्र 30 नवंबर से और राज्यसभा का सत्र 2 दिसंबर से शुरू होना है. 27 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में परिसीमन के जरिए महिलाओं को आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत सभी राज्यों में सीटों की संख्या में समान अनुपात में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी और यह व्यवस्था 2051 तक लागू रहेगी. अब सरकार इसे 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद से विशेष सत्र में पेश करेगी.

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