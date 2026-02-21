FacebookTwitterYoutubeInstagram
यौन शोषण के आरोप में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, शंकराचार्य बोले- मैं योगी नहीं...

यौन शोषण के आरोप में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, शंकराचार्य बोले- मैं योगी नहीं...

भारत

यौन शोषण के आरोप में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, शंकराचार्य बोले- मैं योगी नहीं...

स्वामी अविमुक्तेशरानंद ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए साजिश बताया. उन्होंने कहा, 'हम योगी आदित्यनाथ थोड़ी न हैं, जो अपने ऊपर लगे आरोपों को हटवा लें.'

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 21, 2026, 09:47 PM IST

यौन शोषण के आरोप में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, शंकराचार्य बोले- मैं योगी नहीं...

प्रयागराज के जोतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशवरानंद सरस्वती के खिलाफ झूंसी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है. यह एफआईआर प्रयागराज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर हुई है. दरअसल, शांकुभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेशवरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने अपने आश्रम में दो नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया. इसके लिए उन्होंने झूंसी थाने में तहरीर दी. लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया. इसके बाद ब्रह्मचारी जिला अदालत पहुंच गए और 28 जनवरी को बीएनएसएस 173 (4) के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अर्जी दाखिल की.

जिला अदालत ने इस मामले को एडीजे पोक्सो कोर्ट को सौंप दिया. Pocso कोर्ट ने 13 फरवरी को इस मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का वीडियोग्राफी के जरिए बयान दर्ज कराया और पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया. कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाया और झूंसी थाने को अविमुक्तेशवरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है.

स्वामी अविमुक्तेशरानंद ने बताया साजिश

स्वामी अविमुक्तेशरानंद ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए साजिश बताया. उन्होंने कहा, 'हम योगी आदित्यनाथ थोड़ी न हैं, जो अपने ऊपर लगे आरोपों को हटवा लें.' उन्होंने कहा कि मैं अदालत से निवेदन करूंगा कि वह त्वरित इस मामले में कार्रवाई कराए, क्योंकि जांच में सब सच बाहर आ जाएगा. यह मुकदमा पूरी तरह झूठा है.

शंकराचार्य ने कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं हिस्ट्रीशीटर है. उसका नाम कई मामलों में दर्ज है. उन्होंने कहा कि मुझपर आरोप लगाने वाले कोई बाहरी नहीं है, बल्कि राम भद्राचार्य का एक शिष्य है.

