Shani Margi 2026: 11 दिसंबर को शनि होंगे मार्गी, मेष-मिथुन समेत 4 राशियों की बदलेगी किस्मत? दिसंबर 2026 में शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. करीब 138 दिनों बाद शनि की सीधी चाल मेष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए क्या बदलाव लेकर आ सकती है? जानिए नौकरी, कारोबार, धन और भाग्य के मा

शनि मार्गी 2026: 138 दिन बाद सीधी चाल चलेंगे शनिदेव, नए साल से पहले इन 4 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत

Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की चाल का विशेष महत्व माना जाता है. उन्हें कर्मफलदाता कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. ऐसे में जब भी शनि की चाल बदलती है, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है. साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में भी शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. करीब 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद शनिदेव अब मार्गी हो जाएंगे. शनि की यह सीधी चाल कुछ राशियों के लिए राहत, तरक्की और नए अवसरों के संकेत लेकर आ सकती है.

खास बात यह है कि शनि इस दौरान अपनी राशि नहीं बदलेंगे, बल्कि मीन राशि में ही मार्गी होंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि की इस चाल का प्रभाव करियर, नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पुराने अटके हुए कामों पर पड़ सकता है. मेष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए यह बदलाव खास माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि शनि के मार्गी होने से इन चार राशियों के जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कब मार्गी होंगे शनिदेव?

पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5 बजे शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे. इससे पहले 27 जुलाई 2026 को शनि इसी राशि में वक्री हुए थे. इस तरह करीब 138 दिनों तक उल्टी चाल चलने के बाद शनि फिर से सीधी चाल शुरू करेंगे.

ज्योतिष में किसी ग्रह का वक्री होना उसकी दिखाई देने वाली गति से जुड़ी खगोलीय स्थिति है. पृथ्वी से देखने पर ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है. वहीं, मार्गी होने पर ग्रह सामान्य दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के वक्री रहने के दौरान पुराने मामलों, अधूरी योजनाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा का समय माना जाता है. वहीं, मार्गी होने पर इनसे जुड़े कामों में आगे बढ़ने के संकेत देखे जाते हैं.

1. मेष राशि: विदेश से जुड़े कामों में मिल सकते हैं मौके

मेष राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल विदेश और खर्चों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है. शनि मेष राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. ज्योतिष में बारहवें भाव का संबंध विदेश, लंबी यात्राओं, खर्च, एकांत और आध्यात्मिक गतिविधियों से माना जाता है.

ऐसे में जो लोग विदेश में नौकरी करने या पढ़ाई के लिए जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों में गति मिलने की उम्मीद हो सकती है. विदेश से जुड़े दस्तावेजों, वीजा या कामकाज से संबंधित मामलों में आ रही रुकावटें दूर करने के रास्ते खुल सकते हैं. कारोबारियों को भी विदेशी संपर्कों और नए बाजारों से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं.

इस दौरान खर्चों को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा. घर, यात्रा या किसी जरूरी काम पर धन खर्च हो सकता है. इसलिए आमदनी के साथ बचत पर भी ध्यान देना होगा. मेष राशि के जातकों के लिए यह समय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है. जल्दबाजी के बजाय धैर्य और मेहनत से काम लेना बेहतर रहेगा.

2. मिथुन राशि: नौकरी और कारोबार में मिल सकती है तरक्की

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शनि आपकी राशि से दसवें भाव में स्थित रहेंगे. ज्योतिष में दसवें भाव को कर्म, नौकरी, कारोबार, पद-प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव कहा जाता है.

इसलिए नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. ऑफिस में आपके काम को पहचान मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है.

कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल हो सकता है. पुराने प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ सकते हैं. नए ग्राहकों से संपर्क बनने और कारोबार का विस्तार करने की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे भी नए विकल्प तलाश सकते हैं.

शनि मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के कारक हैं. ऐसे में मिथुन राशि वालों को सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे. काम में लापरवाही या शॉर्टकट अपनाने से बचना बेहतर रहेगा.

3. कर्क राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार

कर्क राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकती है. शनि आपकी राशि से नौवें भाव में मार्गी होंगे. नौवें भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से जोड़कर देखा जाता है.

इस दौरान लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने की दिशा में प्रगति हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद रहेगी. जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय महत्वपूर्ण हो सकता है.

कर्क राशि के जातकों की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है. पिता, गुरु या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से मार्गदर्शन मिल सकता है.

केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं होगा. पढ़ाई, नौकरी या कारोबार से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी. शनि की यह चाल धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है.

4. सिंह राशि: पुराने विवादों से मिल सकती है राहत, धन के मामले में सावधानी

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना पुराने मामलों और आर्थिक फैसलों के लिहाज से अहम हो सकता है. शनि आपकी राशि से आठवें भाव में सीधी चाल चलेंगे. ज्योतिष में आठवें भाव का संबंध अचानक होने वाली घटनाओं, विरासत, संयुक्त संपत्ति, गुप्त मामलों और जीवन में बड़े बदलावों से माना जाता है.

ऐसे में संपत्ति, विरासत या पैसों से जुड़े पुराने मामलों में आगे बढ़ने के रास्ते बन सकते हैं. लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाने की दिशा में भी प्रयास सफल हो सकते हैं. जिन लोगों के कुछ जरूरी काम अटके हुए हैं, उन्हें राहत मिलने की संभावना है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना होगा. किसी भी मामले में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. कारोबारियों को निवेश और साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा.

इस दौरान अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. सिंह राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल पुराने मामलों को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बनाने का अवसर हो सकती है.

शनि के मार्गी होने का क्या होता है अर्थ?

ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय, कर्म, अनुशासन, मेहनत और धैर्य का कारक माना जाता है. शनि एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं. उनकी गति अन्य कई ग्रहों की तुलना में धीमी होती है. यही वजह है कि शनि के राशि परिवर्तन और चाल में बदलाव को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.

शनि के मार्गी होने का अर्थ है कि ग्रह की वक्री अवस्था समाप्त हो रही है और वह पृथ्वी से देखने पर सामान्य दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, इस बदलाव के बाद कुछ लोगों को लंबे समय से रुके कामों में गति मिलने, जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने और पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने के संकेत मिल सकते हैं.

हालांकि, शनि की मार्गी चाल का प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता. किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में शनि किस भाव में हैं, उनकी स्थिति कैसी है और अन्य ग्रहों की दशा क्या है, इन सभी बातों से फलादेश बदल सकता है. इसलिए मेष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के लिए बताए गए ये संकेत सामान्य ज्योतिषीय गणना पर आधारित हैं, इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए.