ग्वालियर में शर्मशार हुई दोस्ती, होटल के कमरों में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर कपल्स को किया ब्लैकमेल; जानें पूरा मामला

Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद

Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी

SCO Summit 2025: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक में इन मुद्दों पर हुई सीधी बात

Dream Astrology: लॉटरी लगने का संकेत देते हैं ये 4 सपने, अच्छा समय शुरू होने का है इशारा

एक 'Hello' ने बिगाड़ा खेल! कंपनी की HR ने नहीं दी जॉब, जानें पूरा माजरा

आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें

Angel Numbers: क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं

क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं

Homeभारत

भारत

ग्वालियर में शर्मशार हुई दोस्ती, होटल के कमरों में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर कपल्स को किया ब्लैकमेल; जानें पूरा मामला

ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग छात्रा, उसके प्रेमी और एक अन्य दोस्त को एक होटल में स्पाई कैमरा लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह मामला तब सामने आया जब एक युवक ने पुलिस से शिकायत की.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 31, 2025, 06:28 PM IST

ग्वालियर में शर्मशार हुई दोस्ती, होटल के कमरों में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर कपल्स को किया ब्लैकमेल; जानें पूरा मामला

ग्वालियर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक इंजीनियरिंग की छात्रा राधा चौबे ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर दोस्ती की आड़ में एक घिनौना खेल रचा. उन्होंने एक होटल के कमरे में स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो को रिकॉर्ड किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब एक पीड़ित युवक ने हिम्मत कर पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया जब ग्वालियर के रेलवे कर्मचारी पुष्पेंद्र प्रजापति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन में रुके. रूम बुकिंग उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे ने कराई थी. राधा होटल में रूम बुक करती थी और उसके बॉयफ्रेंड भूपेंद्र धाकड़ और साथी बृजेश धाकड़ मिलकर बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा फिट कर देते थे. उसने होटल का कमरा नंबर 203 बुक कराया था. दोनों ने वहां करीब पांच घंटे बिताए और फिर चले गए.

यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: कांग्रेस MLA के खिलाफ पत्नी ने की रेप की FIR, विधायक बोले- 10 करोड़ रुपये के लिए कर रही ब्लैकमेल

धमकी भरा मैसेज और एक लाख की डिमांड

पांच-छह दिन बाद, युवक के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप मैसेज आया. मैसेज में लिखा था कि तुम जिस होटल में ठहरे थे उसका वीडियो मेरे पास है. अगर तुम चाहते हो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न हो तो तुम मुझे एक लाख रुपये दो. यह देखकर युवक के होश उड़ गए. उसने आरोपियों से कुछ समय मांगा. लेकिन ब्लैकमेलर्स नहीं माने और लगातार धमकी देते रहे. डरकर युवक ने 5,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन इसके बाद भी धमकियां जारी रहीं.

मास्टरमाइंड निकली दोस्त की सहेली

जब युवक से 95,000 रुपये और मांगे गए तो उसने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. पुलिस ने युवक की शिकायत पर जांच शुरू की. साइबर सेल की मदद से पुलिस ने धमकी भरे मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रेस किया और तीन आरोपियों तक जा पहुंची. जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया. इस मामले की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित की गर्लफ्रेंड की सहेली निकली. वह एक इंजीनियरिंग की छात्रा है. उसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी. जांच में पता चला कि इस गैंग ने पहले से ही उस होटल में कई बार ग्राहक बनकर स्पाई कैमरा फिट किया था. उन्होंने कमरे के बल्ब होल्डर में एक छोटा स्पाई कैमरा छिपाकर लगा दिया था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
Angel Numbers: क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं
क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं
Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर
सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE