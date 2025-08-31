ग्वालियर में शर्मशार हुई दोस्ती, होटल के कमरों में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर कपल्स को किया ब्लैकमेल; जानें पूरा मामला

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई
भारत
ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग छात्रा, उसके प्रेमी और एक अन्य दोस्त को एक होटल में स्पाई कैमरा लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह मामला तब सामने आया जब एक युवक ने पुलिस से शिकायत की.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक इंजीनियरिंग की छात्रा राधा चौबे ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर दोस्ती की आड़ में एक घिनौना खेल रचा. उन्होंने एक होटल के कमरे में स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो को रिकॉर्ड किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब एक पीड़ित युवक ने हिम्मत कर पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
यह पूरा मामला तब सामने आया जब ग्वालियर के रेलवे कर्मचारी पुष्पेंद्र प्रजापति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन में रुके. रूम बुकिंग उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे ने कराई थी. राधा होटल में रूम बुक करती थी और उसके बॉयफ्रेंड भूपेंद्र धाकड़ और साथी बृजेश धाकड़ मिलकर बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा फिट कर देते थे. उसने होटल का कमरा नंबर 203 बुक कराया था. दोनों ने वहां करीब पांच घंटे बिताए और फिर चले गए.
पांच-छह दिन बाद, युवक के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप मैसेज आया. मैसेज में लिखा था कि तुम जिस होटल में ठहरे थे उसका वीडियो मेरे पास है. अगर तुम चाहते हो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न हो तो तुम मुझे एक लाख रुपये दो. यह देखकर युवक के होश उड़ गए. उसने आरोपियों से कुछ समय मांगा. लेकिन ब्लैकमेलर्स नहीं माने और लगातार धमकी देते रहे. डरकर युवक ने 5,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन इसके बाद भी धमकियां जारी रहीं.
जब युवक से 95,000 रुपये और मांगे गए तो उसने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. पुलिस ने युवक की शिकायत पर जांच शुरू की. साइबर सेल की मदद से पुलिस ने धमकी भरे मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रेस किया और तीन आरोपियों तक जा पहुंची. जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया. इस मामले की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित की गर्लफ्रेंड की सहेली निकली. वह एक इंजीनियरिंग की छात्रा है. उसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी. जांच में पता चला कि इस गैंग ने पहले से ही उस होटल में कई बार ग्राहक बनकर स्पाई कैमरा फिट किया था. उन्होंने कमरे के बल्ब होल्डर में एक छोटा स्पाई कैमरा छिपाकर लगा दिया था.
