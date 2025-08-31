ग्वालियर में शर्मशार हुई दोस्ती, होटल के कमरों में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाकर कपल्स को किया ब्लैकमेल; जानें पूरा मामला

ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग छात्रा, उसके प्रेमी और एक अन्य दोस्त को एक होटल में स्पाई कैमरा लगाकर कपल्स के वीडियो बनाने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह मामला तब सामने आया जब एक युवक ने पुलिस से शिकायत की.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक इंजीनियरिंग की छात्रा राधा चौबे ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर दोस्ती की आड़ में एक घिनौना खेल रचा. उन्होंने एक होटल के कमरे में स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो को रिकॉर्ड किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब एक पीड़ित युवक ने हिम्मत कर पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया जब ग्वालियर के रेलवे कर्मचारी पुष्पेंद्र प्रजापति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल विराट इन में रुके. रूम बुकिंग उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली राधा चौबे ने कराई थी. राधा होटल में रूम बुक करती थी और उसके बॉयफ्रेंड भूपेंद्र धाकड़ और साथी बृजेश धाकड़ मिलकर बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा फिट कर देते थे. उसने होटल का कमरा नंबर 203 बुक कराया था. दोनों ने वहां करीब पांच घंटे बिताए और फिर चले गए.

यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: कांग्रेस MLA के खिलाफ पत्नी ने की रेप की FIR, विधायक बोले- 10 करोड़ रुपये के लिए कर रही ब्लैकमेल

धमकी भरा मैसेज और एक लाख की डिमांड

पांच-छह दिन बाद, युवक के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप मैसेज आया. मैसेज में लिखा था कि तुम जिस होटल में ठहरे थे उसका वीडियो मेरे पास है. अगर तुम चाहते हो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न हो तो तुम मुझे एक लाख रुपये दो. यह देखकर युवक के होश उड़ गए. उसने आरोपियों से कुछ समय मांगा. लेकिन ब्लैकमेलर्स नहीं माने और लगातार धमकी देते रहे. डरकर युवक ने 5,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन इसके बाद भी धमकियां जारी रहीं.

मास्टरमाइंड निकली दोस्त की सहेली

जब युवक से 95,000 रुपये और मांगे गए तो उसने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. पुलिस ने युवक की शिकायत पर जांच शुरू की. साइबर सेल की मदद से पुलिस ने धमकी भरे मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रेस किया और तीन आरोपियों तक जा पहुंची. जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया. इस मामले की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित की गर्लफ्रेंड की सहेली निकली. वह एक इंजीनियरिंग की छात्रा है. उसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी. जांच में पता चला कि इस गैंग ने पहले से ही उस होटल में कई बार ग्राहक बनकर स्पाई कैमरा फिट किया था. उन्होंने कमरे के बल्ब होल्डर में एक छोटा स्पाई कैमरा छिपाकर लगा दिया था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.