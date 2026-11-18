पंजाब के शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए आरोपी को NIA ने IGI एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है. जानें पूरा मामला...

पंजाब में शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर 27 अप्रैल 2026 को हुआ था धमाका. (Image: IANS)

Shambhu Rajpura Railway Track Blast: पंजाब के शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचे सुरिंदर सिंह उर्फ ठिकरीवाल को NIA ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. जांच एजेंसी के मुताबिक, सुरिंदर सिंह प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) का समर्थक है और इस मामले में उसकी भूमिका सामने आई है. अमेरिकी अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर भारत भेजा था, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया.

क्या है शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामला?

यह मामला 27 अप्रैल 2026 को पंजाब में शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर हुए धमाके से जुड़ा है. इस विस्फोट में जगरूप सिंह की मौत हो गई थी. जांच के मुताबिक, वह रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी धमाका हो गया. घटना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा था.

एनआईए का आरोप है कि इस घटना के पीछे KZF से जुड़े लोगों की साजिश थी. इस धमाके के जरिए पंजाब में दहशत फैलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और राज्य की कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी. एजेंसी इस मामले में आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों और उनके सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है.

ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर किया था समर्थन

एनआईए की जांच में सुरिंदर सिंह की सोशल मीडिया गतिविधियां भी सामने आई हैं. एजेंसी के मुताबिक, धमाके के बाद उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने घटना की तारीफ की और साजिश में शामिल आरोपियों का समर्थन किया. उसने धमाके में मारे गए जगरूप सिंह का भी समर्थन किया था.

जांच एजेंसी का कहना है कि सुरिंदर सिंह ने अपने वीडियो में प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) को 'कौमी संगठन' बताया था. इसके अलावा, उसने संगठन से जुड़े और नामित आतंकवादी रंजीत सिंह उर्फ नीटा को 'कौम का जनरल' कहकर संबोधित किया था. NIA इस सोशल मीडिया पोस्ट को मामले में उसकी भूमिका से जुड़े अहम सबूतों में देख रही है.

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले

NIA ने जांच के दौरान सुरिंदर सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था जिससे वह देश छोड़कर न जा सके और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. उसके खिलाफ पंजाब के अलग-अलग जिलों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी इस मामले की जांच में अहम मानी जा रही है.

अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी

सुरिंदर सिंह की गिरफ्तारी के साथ शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में NIA अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. एजेंसी इस मामले में कथित आतंकी साजिश के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. जांच में विदेश में बैठे हैंडलर्स, स्थानीय आरोपियों के संपर्क, फंडिंग और दूसरे मददगारों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. NIA का कहना है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने और साजिश में शामिल दूसरे लोगों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है.