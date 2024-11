भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी के 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' कैंपेन का सपोर्ट करते हुए आध्यात्मिक गुरुओं के साथ एक तस्वीर साझा की है. इस वायरल तस्वीर की खासियत बाबा रामदेव और बागेश्वर बाबा हैं. तस्वीर में पूनावाला एक टी-शर्ट पहनें दिख रहे हैं, जिसमें लिखा है-'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे.' बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये लेटेस्ट स्लोगन है.

यह स्लोगन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किए गए भगवा खेमे के 'बटेंगे तो कटेंगे' कैंपेन का प्रभावी रूप से पूरक है. प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के प्रमुख नेताओं ने झारखंड और महाराष्ट्र में अपने भाषणों के दौरान इस स्लोगन का इस्तेमाल किया.

