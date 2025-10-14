Add DNA as a Preferred Source
जब ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ के चेहरे का उड़ा रंग 

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भी सोमवार को राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भारतीय मंत्री और अमेरिकी नेता के बीच पहली आधिकारिक बातचीत थी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 14, 2025, 07:11 AM IST

शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

मिस्र के लाल सागर स्थित रिसॉर्ट शर्म अल-शेख में एक हाई-प्रोफाइल राजनयिक कार्यक्रम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक "महान देश" बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, जबकि कथित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणियों पर ठहाके लगाए. मध्य पूर्व में शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में गाजा युद्धविराम घोषणा पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर भी हुए.

अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा, "भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इसके शीर्ष पर हैं, और उन्होंने शानदार काम किया है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे..."

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भी सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भारतीय मंत्री और अमेरिकी नेता के बीच पहली आधिकारिक बातचीत थी . सिंह इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में शामिल हुए, जिन्हें ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने अंतिम समय में निमंत्रण दिया था. भारतीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते राजनयिक प्रभाव को रेखांकित करती है.

अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की द्वारा ऐतिहासिक गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर

शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गाजा में युद्धविराम का आश्वासन देते हुए एक ऐतिहासिक बयान पर हस्ताक्षर किए, जो इज़राइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे संघर्ष का प्रतीक है. समारोह में, ट्रम्प ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, "यह दस्तावेज़ नियमों और विनियमों को स्पष्ट करेगा... यह टिकाऊ होगा," और शांति की गारंटी के रूप में सभी पक्षों की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया. इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर ऐसे समय में हुए जब हमास ने शेष 20 इज़राइली बंधकों को रिहा कर दिया और इज़राइल ने अपने लगभग 2,000 मुख्यतः फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया, जो एक बड़ी क्षेत्रीय कूटनीतिक सफलता थी.

एक मीडिया ब्रीफिंग में, राष्ट्रपति ट्रंप ने शिखर सम्मेलन के व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "आज रात हम जिस महत्वपूर्ण सफलता का जश्न मनाने के लिए यहाँ आए हैं,  वह ईश्वर की कृपा से गाजा में युद्ध की समाप्ति से कहीं बढ़कर है; यह पूरे, खूबसूरत मध्य पूर्व के लिए एक नई शुरुआत होगी." ट्रंप ने एक स्थिर, समृद्ध और आतंक-मुक्त क्षेत्र का आह्वान किया और राष्ट्रों के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया.

मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल-सीसी ने इस समझौते का वर्णन करते हुए कहा कि यह एक "ऐतिहासिक दिन" है जो मानव इतिहास के एक दर्दनाक पन्ने को सील करता है और द्वि-राज्य समाधान सहित दीर्घकालिक राजनीतिक समझौतों की नींव रखता है. उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता मध्य पूर्व में "शांति और स्थिरता के एक नए युग" की शुरुआत करता है, और इस क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को समाप्त करने में क्षेत्रीय कूटनीति के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर देता है.
 
इस शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मज़बूत करने का अवसर भी प्रदान किया. राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सार्वजनिक सराहना, द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत देती है, खासकर उन वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में जिनके लिए सहयोगात्मक समाधान आवश्यक हैं. यह बातचीत, गाजा शांति प्रक्रिया में भारत की कूटनीतिक भागीदारी के साथ, अंतरराष्ट्रीय शांति पहलों में नई दिल्ली की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है.
 
शर्म  अल-शेख  शिखर सम्मेलन वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी  , जिसने मध्य पूर्व में तनाव की खाई को पाटा, भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत किया और एक अधिक स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए मंच तैयार किया.

