शाहरुख खान ने अमेरिका के LA में खोला क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई से लेकर लंदन तक देखें उनके सबसे महंगे एसेट्स

शाहरुख खान ने गुरुवार को अमेरिका में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया. ये नया स्टेडियम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड होगा.

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने अपनी कामयाबी की लिस्ट में एक और चमचमाता सितारा जोड़ लिया है. गुरुवार (2 जुलाई 2026) को शाहरुख ने लॉस एंजिल्स में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन करके दुनिया भर के अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया. यह नया स्टेडियम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड होगा. अमेरिका में क्रिकेट को एक नए मुकाम पर ले जाने की दिशा में शाहरुख का यह कदम खेल और बिजनेस दोनों ही नजरिए से बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है.

शाहरुख खान ने स्टेडियम का वीडियो किया शेयर

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत स्टेडियम का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है, बल्कि यहां मनोरंजन, परिवार और यादों का एक पूरा पैकेज मिलेगा. इस बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए किंग खान ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया.

कैलिफोर्निया के पोमोना में बना यह मैदान न सिर्फ क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा, बल्कि यहां खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और यूथ प्रोग्राम्स भी होंगे. गौरतलब है कि साल 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में भी क्रिकेट को शामिल किया गया है, ऐसे में इस स्टेडियम की अहमियत और बढ़ जाती है.

What started as a dream… turns into reality today.



Welcoming you all to the Knight Riders Cricket Ground, LA.



A place built not just for sports but also entertainment and for families… and memories that last forever.



Special thanks to Jaybhai who has been too kind through… pic.twitter.com/5WEBSEHyOh July 1, 2026

खेल की दुनिया में नाइट राइडर्स का जलवा

शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता की हिस्सेदारी वाला नाइट राइडर्स ग्रुप अब खेल की दुनिया का एक बड़ा ग्लोबल ब्रैंड बन चुका है. आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स से शुरू हुआ यह सफर अब त्रिनबागो नाइट राइडर्स और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स जैसी फ्रैंचाइजी के साथ पूरी दुनिया में फैल चुका है.

मन्नत से लेकर दुबई-लंदन तक फैला रियल एस्टेट

अगर शाहरुख खान की संपत्ति की बात करें, तो मुंबई में उनका आशियाना मन्नत सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मुंबई का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है. समंदर के सामने बनी इस हेरिटेज प्रॉपर्टी की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये आंकी जाती है. इसकी खूबसूरती को निखारने का काम खुद उनकी पत्नी गौरी खान ने किया है.

मन्नत के अलावा शाहरुख के पास दुबई के आलीशान पाम जुमेराह में एक बेहद खूबसूरत विला है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है और वहां उनका एक प्राइवेट बीच भी है. इसके साथ ही लंदन में एक आलीशान घर और अलीबाग में एक शानदार फार्महाउस भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है.

रेड चिलीज और लग्जरी कारों का काफिला

शाहरुख के बिजनेस एम्पायर का एक और सबसे मजबूत स्तंभ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. साल 2002 में शुरू हुई यह कंपनी आज फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन और भारत में वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स के मामले में नंबर वन मानी जाती है. इसके अलावा किंग खान के गैरेज में रोल्स-रॉयस कलिनन, रोल्स-रोयस फैंटम, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी और हुंडई की आयोनिक 5 जैसी कई बेशकीमती गाड़ियां शामिल हैं.

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