Delhi-NCR में कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत में शीतलहर-कोहरे का प्रकोप, बेघर लोगों के लिए मुसीबत बना मौसम

डीएनए हिंदी: दिल्ली-सीआर (Delhi-NCR) समेत पूरे उत्तर भारत (North India) में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शनिवार सुबह पूरा उत्तर भारत कोहरे और धुंध की चपेट में छाया रहा. देश के कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. दिल्ली में आने वाले कई दिनों तक मौसम बेहद ठंड रहने वाला है.

IMD के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह औसत से पांच डिग्री कम है. इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है. घने कोहरे की वजह से पालम में दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पालम ऑब्जर्वेटरी में सुबह साढ़े पांच बजे दृश्यता 25 मीटर थी. उत्तर-पश्चिम भारत और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में ठंड से हाल बेहाल है. कोहरे और शीतलहर की वजह से जगह-जगह ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है. ट्रेनें देर से चल रही हैं.



दिल्ली में कड़ाके की ठंड, बेघरों पर पड़ रही मार



भारत की राजधानी दिल्ली भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है. दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तापमान 2.2C तक कम दर्ज किया गया है. दिल्ली में फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोगों के लिए कड़ाके की ठंड जानलेवा साबितहो रही है.

घने कोहरे ने बढ़ा दिया है ट्रैफिक



गिरते तापमान और घने कोहरे की वजह से ट्रेन का शेड्यूल भी बाधित हो रहा है. उत्तर भारत में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं. कुछ ट्रेनें 10 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिसे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं.

Cold wave and foggy conditions continue to prevail in Delhi; visuals from RK Puram



Delhi Ridge recorded a minimum temperature of 1.5 degrees Celsius today pic.twitter.com/i2dptiGrwf