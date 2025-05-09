दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather update for 1st January: मौसम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

देश की राजधानी इस समय कोहरे की चादर में लिपटी हुई है. AQI भी बेहद खराब से भी खतरनाक श्रेणी में है. बुधवार शाम 6 बजे पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज किया गया. यह 1 जनवरी को गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने नए साल के दिन दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. आईएमडी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश की आशंका जताई है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और आईएमडी के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की आखिरी दिन राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 450 के पार पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 452 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अशोक विहार में यह 411, चांदनी चौक में 420, पंजाबी बाग में 430, रोहिणी में 426, शादिपुर में 437, विवेक विहार में 441 और वजीरपुर में 436 दर्ज किया गया. इसी तरह आर.के. पुरम में एक्यूआई 412, सिरिफोर्ट में 409, सोनिया विहार में 382, श्री अरबिंदो मार्ग में 345 और डीटीयू क्षेत्र में 375 रहा.

यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि राजधानी के लगभग सभी हिस्से रेड जोन से भी ऊपर, गंभीर प्रदूषण की चपेट में रहे. नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 438, सेक्टर-116 में 420, सेक्टर-125 में 391 और सेक्टर-62 में 373 रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में कब बदलेगा मौसम?

हालांकि, नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी के बाद मौसम में कुछ बदलाव के संकेत हैं. आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. तापमान 19 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

