FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है Kessler syndrome, जिससे मंडराया दुनिया भर में इंटरनेट बाधित होने का खतरा!

क्या है Kessler syndrome, जिससे मंडराया दुनिया भर में इंटरनेट बाधित होने का खतरा!

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

Homeभारत

भारत

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather update for 1st January: मौसम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 01, 2026, 12:17 AM IST

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Delhi-NCR Weather

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की राजधानी इस समय कोहरे की चादर में लिपटी हुई है. AQI भी बेहद खराब से भी खतरनाक श्रेणी में है. बुधवार शाम 6 बजे पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज किया गया. यह 1 जनवरी को गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने नए साल के दिन दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. आईएमडी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश की आशंका जताई है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और आईएमडी के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की आखिरी दिन राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 450 के पार पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 452 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अशोक विहार में यह 411, चांदनी चौक में 420, पंजाबी बाग में 430, रोहिणी में 426, शादिपुर में 437, विवेक विहार में 441 और वजीरपुर में 436 दर्ज किया गया. इसी तरह आर.के. पुरम में एक्यूआई 412, सिरिफोर्ट में 409, सोनिया विहार में 382, श्री अरबिंदो मार्ग में 345 और डीटीयू क्षेत्र में 375 रहा.

यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि राजधानी के लगभग सभी हिस्से रेड जोन से भी ऊपर, गंभीर प्रदूषण की चपेट में रहे. नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 438, सेक्टर-116 में 420, सेक्टर-125 में 391 और सेक्टर-62 में 373 रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में कब बदलेगा मौसम?

हालांकि, नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी के बाद मौसम में कुछ बदलाव के संकेत हैं. आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. तापमान 19 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव
PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव
2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल
2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान
2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी
कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi 2025: आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
MORE
Advertisement