इंडिगो क्राइसिस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

भारत

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली दौरे को लेकर आज कई मुख्य सड़कें रहेंगी बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ ले ये खबर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे को देखते हुए दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ से कई मुख्य सड़कों पर पाबंदी लगाई गई है. इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले ये खबर पढ़ लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 05, 2025, 08:11 AM IST

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली दौरे को लेकर आज कई मुख्य सड़कें रहेंगी बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ ले ये खबर


Delhi Traffic Advisory

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत के दौरे पर आए हैं. इसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 5 दिसंबर को कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे. दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें. जिन सड़कों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें से दोनो तरफ की मुख्य सड़कें और सर्विस रोड पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. 

ये रही लिस्ट
डब्ल्यू पॉइंट  
ए पॉइंट  
आईटीओ चौक  
बहादुर शाह जफर मार्ग  
दिल्ली गेट  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग
राजघाट क्रॉसिंग  
शांति वन क्रॉसिंग  
हनुमान सेतु से वाई पॉइंट 
नेताजी सुभाष मार्ग  
निषाद राज मार्ग  
सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास 
एमजीएम-प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु  
कश्मीरी गेट  
विकास मार्ग  
आईपी मार्ग

दिल्ली ट्राफिक पुलिस की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि वे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इन मार्गों पर जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि सफर में कोई परेशानी न हो. इतना ही अपनी गाड़ी को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार्क करें. क्योंकि 5 दिसंबर को इन मार्गों पर किसी भी गाड़ी की पार्किंग की इजाजत नहीं हैं. 

बहादुर शाह जफर मार्ग  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग  
रिंग रोड (हनुमान सेतु-शांति वन से राजघाट तक, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल तक)  
निषाद राज मार्ग 
आईपी मार्ग (दोनों कैरिजवे )

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक/सेंट्रल रेंज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को क्रेन से हटाया जाएगा और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि कोई असुविधा न हो

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

