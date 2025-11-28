Ditwah Cyclone: सेन्यार के बाद अब ‘दितवाह’ चक्रवात मचाएगा तबाही, इन 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Ditwah Cyclone: भारत में अभी सेन्यार चक्रवात का असर खत्म नहीं हुआ है कि एक और मुसीबत सामने आ गई है. बंगाल की खाड़ी में बना अब दितवाह चक्रवात भारत की तरफ बढ़ रहा है.

Ditwah Cyclone: भारत के दक्षिणी भाग में अभी सेन्यार चक्रवात का असर खत्म नहीं हुआ है कि एक और तूफान 'दितवाह' की वजह से मौसम ने दक्षिण भारत में कहर ढाना शुरू कर दिया है. बता दें कि मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नए तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इन दोनों ही तूफानों का असर भारत के कई राज्यों में देखा जा सकता हैं. मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान कई जगहों पर भारी तबाही मचा सकता है. इन तूफानों की वजह से पहले से ही तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है.

5 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट

आईएमडी ने 5 राज्यों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी है. आईएमडी ने बताया कि गुरुवार कोही बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है. मिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटों पर इस तूफान का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग द्वारा तूफान के खतरे को देखने हुए प्री-साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं मछुआरों को भी समंदर में ना उतरने की सलाह दी गई है. बता दें कि तमिलनाडू और केरल के कई इलाकों में बारिश अभी भी जारी है. हालांकि अभी तूफान का तट से टकराना बाकी है.

कब तक रहेगा इसका असर

मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान का असर 30 नवंबर तक रहेगा इस दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का मौसम खराब ही रहेगा. इसके अलावा पुदुच्चेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने मछुआरों को सतर्क करते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन और तमिलुनाड-पुदुच्चेरके तटों से दूर रहें. मौसम विभाग के मुताबिक, केरल, माहे, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी.

