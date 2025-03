आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने अपने ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है. राघव चड्ढा ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. AAP नेता ने इसे अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है. राघव की इस पोस्ट पर वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान में तंज कसा है.

निधि राजदान ने राघव चड्ढा का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'अच्छे से ईमेल चेक कर ले भाई.' दरअसल, कुछ साल पहले निधि राजदान को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पद के लिए ऑफर करते हुए ईमेल आया था, लेकिन बाद में वह फ्रॉड निकला था. लेकिन मजाकिए अंदाज में निधि राजदान एक्स अकाउंट से जो ये मेल किया गया है, वो फर्जी है.

दरअसल, एक यूजर ने निधि राजदान के नाम से फेक अकाउंट बना रखा था. वास्तविक निधि राजधान ने भी इस पर रिप्लाई किया है. उन्होंने फेक यूजर का स्क्रीनशॉर्ट शेयर करते हुए लिखा, 'Hi, राघव यह कोई बुरा सुझाव नहीं है. इसे किसी जानकार व्यक्ति से लें. विडंबना यह है कि आप में से कई लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वे पैरोडी अकाउंट और असली व्यक्ति के बीच अंतर नहीं बता सकते.'

Hi @raghav_chadha , this is not a bad suggestion. Take it from someone who knows 😉.



And ironically many of you who mock me can’t tell the difference between a parody account and the real person. pic.twitter.com/I0oFI3gwTS