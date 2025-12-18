हिजाब पर घमासान के बीच CM नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar CM Nitish Kumar: हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर खुफिया अलर्ट जारी हुआ है. बिहार पुलिस ने सुरक्षा घेरा बढ़ाया, वहीं इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाज़ी जारी है.

राजा राम

Updated : Dec 18, 2025, 08:38 PM IST

CM नीतीश कुमार

Bihar CM Nitish Kumar:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हिजाब को लेकर विवादों में घिर गए हैं. इस घटनाक्रम के बाद न सिर्फ सियासी बयानबाज़ी तेज हुई है, बल्कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने आई हैं. खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा घेरा और मजबूत करने का फैसला लिया गया है.

तीखी आलोचना हो रही है 

हिजाब से जुड़े विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि हालिया घटनाक्रम के बाद कुछ असामाजिक या आपराधिक तत्व मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. इन्हीं इनपुट्स के मद्देनजर बिहार पुलिस के डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को और कड़ा करने का निर्णय लिया. दरअसल, दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे. इसी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई घटना ने विवाद को जन्म दे दिया. आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनके चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए तीखी आलोचना शुरू कर दी. 

नीतीश के मंत्री ने किया बचाव

वहीं, सत्तापक्ष की ओर से मुख्यमंत्री का बचाव भी किया गया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नियुक्ति पत्र लेते समय पहचान के लिए चेहरा दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने इसे वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ते हुए कहा कि वहां भी चेहरा दिखाना पड़ता है. जेडीयू के मंत्री जमा खान ने भी मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने किसी तरह का अपमान नहीं किया, बल्कि वह उस महिला डॉक्टर की सफलता को समाज के सामने दिखाना चाहते थे. 

यह भी पढ़ें: लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

प्रशासन का फोकस मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर

दूसरी ओर, विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं काफ़ी सख्त रहीं. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने इसे मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत व्यवहार बताया. महबूबा मुफ्ती ने खुद भी इस घटना पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि उन्हें नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं थी और सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार बेहद चिंताजनक है. AIMIM ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए इसे एक सम्मानित महिला डॉक्टर की गरिमा के खिलाफ बताया और तत्काल माफी की मांग की. सियासी घमासान के बीच अब प्रशासन का फोकस मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. 

