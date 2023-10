Noida के बाद लखनऊ में भी लागू हुई धारा 144, समझिए कहां-कहां होगी पाबंदी

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है. इससे पहले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी धारा 144 को लागू किया जा चुका है. लखनऊ में 10 जनवरी तक ऐसे प्रतिबंध लागू रहेंगे. आदेश के मुताबिक, त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. नोएडा में भी 2 जनवरी तक के लिए धारा-144 से जुड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि अलग-अलग त्योहारों, परीक्षाओं और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए ऐसे प्रतिबंध ज़रूरी हैं.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अलावा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तमाम त्योहार आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, कोविड-19 के संबंध सावधानी बरतना भी ज़रूरी है. लखनऊ के अपर पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है.

Lucknow, UP | Section 144 imposed in Lucknow and is to be in force till January 10. In view of some upcoming festivals and other events, section 144 has been implemented in the city. pic.twitter.com/R7ED0g2RP0