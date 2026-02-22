FacebookTwitterYoutubeInstagram
उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, मोदी टीवी पर आते हैं, लोग डर जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले, मोदी की घोषणाओं ने लोगों को डरा दिया था. नोटबंदी और कोरोना की घोषणाओं ने डराया. PM मोदी से हम कभी नहीं डरेंगे.

भारत

भारत

US: डोनाल्ड ट्रंप के घर पर हमले की कोशिश, शॉटगन और पेट्रोल बम लेकर घुसा शख्स, सीक्रेट सर्विस ने किया ढेर

यूएस सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ की ओर से बताया गया कि युवक ने सुरक्षित घेरा तोड़कर राष्ट्रपति ट्रंप के रिसॉर्ट में घुसने कोशिश की.

रईश खान

Updated : Feb 22, 2026, 09:04 PM IST

US: डोनाल्ड ट्रंप के घर पर हमले की कोशिश, शॉटगन और पेट्रोल बम लेकर घुसा शख्स, सीक्रेट सर्विस ने किया ढेर

डोनाल्ड ट्रंप के आवास में घुसने की कोशिश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के फ्लोरिडा स्थित Mar-a-Lago आवास में एक युवक ने गैर-कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश की. जिसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने गोली मारकर ढेर कर दिया. युवक की उम्र 20 के आसपास थी. उसके पास एक शॉटगन और एक फ्यूल कैन बरामद हुई.

यूएस सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ की ओर से बताया गया कि युवक ने सुरक्षित घेरा तोड़कर राष्ट्रपति ट्रंप के रिसॉर्ट में घुसने कोशिश की. सुरक्षाकर्मियों ने उससे हाथ ऊपर करके घुटने के बल बैठने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना. इसके बाद जवानों से उसे गोली मार दी.

इस वीकेंड व्हाइट हाउस में रह रहे ट्रंप

मृतक कौन है और किस मकसद से अंदर घुस रहा था, इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है. हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप मार-आ-लागो आवास पर नहीं थे. वह आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार इस हफ्ते व्हाइट हाउस में रह रहे हैं.

इस मामले में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां हमलावर का क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही हैं. सभी तथ्यों और सुरागों को इकट्ठा करके गहराई से पड़ताल की जा रही है.

