चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक मंगलवार को उस समय हाथापाई में बदल गई जब कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने डॉ. बीआर अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर हाथापाई की. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

किस बात पर शुरू हुई हाथापाई?

चंडीगढ़ नगर निगम की आम बैठक के दौरान आज डॉ. बीआर अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई. मनोनीत पार्षद अनिल मसीह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं. इस बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस पर नेहरू के समय में डॉ. भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने का आरोप लगाया.

