VIDEO: ग्लोबल मंच पर PM मोदी का जलवा, पुतिन-जिनपिंग संग हैंडशेक, मुंह ताकते रह गए शहबाज

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी रही, जबकि पास से गुजर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अनदेखा होना पड़ा.

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से एक बेहद दिलचस्प और वायरल तस्वीर सामने आई है. इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई वैश्विक नेता एक ही मंच पर मौजूद थे.

हालांकि सभी का ध्यान उस खास पल ने खींच लिया, जब पीएम मोदी ने पुतिन और जिनपिंग के साथ एक ही समय पर गर्मजोशी से मुलाकात की और पास ही खड़े शहबाज शरीफ सिर्फ देखते रह गए.

ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी का जलवा

सम्मेलन के दौरान जब सभी राष्ट्राध्यक्ष जुट रहे थे, तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग एक साथ पीएम मोदी की तरफ बढ़े. शी जिनपिंग ने हाथ बढ़ाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और दोनों ने हाथ मिलाया. ठीक उसी पल पीएम मोदी ने अपने दूसरे हाथ से राष्ट्रपति पुतिन का हाथ भी थाम लिया.

VIDEO | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi meets Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO Summit.



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पुतिन और मोदी की बॉन्डिंग

कुछ सेकेंड के लिए भारत, चीन और रूस, तीनों देशों के सबसे बड़े नेता एक ही फ्रेम में बेहद गर्मजोशी के साथ दिखे. जिनपिंग के मंच की तरफ बढ़ने के बाद भी पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत चलती रही. दोनों नेता हंसते-बोलते दिखे और पुतिन ने एक करीबी दोस्त की तरह पीएम मोदी की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें मंच तक पहुंचाया.

VIDEO | PM Modi, Xi Jingping, Vladimir Putin and other leaders pose for group photo at SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan.



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मायूस दिखे शहबाज शरीफ

जिस वक्त पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी आपस में घिरी हुई थी और दुनिया भर की मीडिया कैमरे की नजरें उन्हीं पर थीं, ठीक उसी दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उनके पीछे से बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ते दिखे. वह तीनों दिग्गजों के पास से गुजरे, लेकिन किसी भी बड़े नेता का ध्यान उन पर नहीं गया.

एससीओ से शेयर की गई ग्रुप फोटोज में भी भारत का कूटनीतिक दबदबा साफ नजर आया. एक तरफ जहां शहबाज शरीफ किसी तरह पुतिन के बगल में जगह बनाते दिखे, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच मुस्कुराते हुए केंद्रीय भूमिका में खड़े थे. बिश्केक का यह वाकया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद और मजबूत कूटनीति को साफ बयां करता है.

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