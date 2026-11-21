SCO का पहला सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का आयोजन दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में किया जा रहा है, जो 22 नवंबर तक चलेगा.

पाक मंत्री मुसादिक मलिक को पहले ताजमहल जाने की अनुमति नहीं थीं

दिल्ली में हो रहे SCO बैठक में शामिल होने पाक मंत्री भारत आए हैं

पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक की भारत यात्रा को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने दिल्ली आए मुसादिक मलिक ने आगरा के ताजमहल और दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन शुरुआत में केंद्र सरकार ने उन्हें इन दोनों जगहों पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. अब उन्हें ताजमहल जाने की मंजूरी दे दी गई, जबकि निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं है.

दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में 20 से 22 नवंबर तक SCO का पहला सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम आयोजित किया जा रहा है. इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान समेत संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं.मुसादिक मलिक इस कार्यक्रम में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. मलिक को भारत यात्रा के दौरान केवल SCO कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई थी.

ताजमहल जाने की मिली मंजूरी, दरगाह पर रोक क्यों?

सुरक्षा एजेंसियों से क्लीयरेंस मिलने के बाद मुसादिक मलिक को आगरा के ताजमहल, दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, दिल्ली हाट और किला राय पिथौरा जाने की अनुमति दे दी गई. वहीं हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की उनकी मांग को सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं मिली.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक मंत्री की पहली भारत यात्रा

मुसादिक मलिक की यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है. इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO की बैठक में शामिल भारत आए थे. बैठक गोवा में हुई थी.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी. इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव और बढ़ गया था.

SCO में कितने देश शामिल?

SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में हुए एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी. 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने. वहीं 2023 में ईरान इसका सदस्य बना.अक्टूबर 2024 में, इस्लामाबाद में SCO की 'सरकार प्रमुखों की परिषद' की बैठक हुई, जिसमें भारत के की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए थे.

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