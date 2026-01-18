FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मेरठ में 10 साल की छात्रा से दरिंदगी, कार में अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश, सड़क किनारे फेंका

मेरठ में 10 साल की छात्रा से दरिंदगी, कार में अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश, सड़क किनारे फेंका

IND vs NZ: फाइनल में मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक, तूफानी बल्लेबाजी से भारतीयों गेंदबाजों का खोला धागा

IND vs NZ: फाइनल में मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक, तूफानी बल्लेबाजी से भारतीयों गेंदबाजों का खोला धागा

शादी और ब्रेकअप पर 'तारक मेहता..' की बबीता जी का बड़ा खुलासा, मुनमुन दत्ता ने बताया कैसा होगा सपनों का राजकुमार

शादी और ब्रेकअप पर 'तारक मेहता..' की बबीता जी का बड़ा खुलासा, मुनमुन दत्ता ने बताया कैसा होगा सपनों का राजकुमार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

Homeभारत

भारत

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

मेरेठ पुलिस ने बताया कि 10 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसके साथ अभद्रता और दुष्कर्म की कोशिश की गई. किशोरी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 18, 2026, 06:18 PM IST

मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

सांकेतिक चित्र

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. स्कूल से लौट रही 10 साल की छात्रा को कार में अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की गई. विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को चलती कार से सड़क किनारे फेंक दिया. घायल अवस्था में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फूल कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की है. किशोरी स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में कार सवार आरोपी फूल कुमार ने उसे बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया. कार में मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने लगा. उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की. जिसके बाद किशोरी ने चलती कार का दरवाजा खोल दिया. आरोपी अपने मंसूबों नाकाम होते देख छात्रा को धक्का देककर सड़क किनारे फेंक दिया.

छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने मासूम को सड़क किनारे पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को फोन किया और अस्पताल में भर्ती कराया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

CCTV से खुली आरोपी की पोल
एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि 10 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसके साथ अभद्रता और दुष्कर्म की कोशिश की गई. किशोरी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फूल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी फूल कुमार दिल्ली में डीटीसी बस में ड्राइवर के रूप में तैनात है. पुलिस ने आरोपी को खिलाफ POCSO और अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी के बारे में सही से जानकारी नहीं मिल पाई है. पीड़ित छात्रा आरोपी की कार में क्यों बैठी? क्या वह उसे पहले से जानती थी? इन सब बातों की जांच की जा रही है. एसपी सिटी ने कहा कि आरोपी के दोस्तों की भी तलाश की जा रही है, जो इस घटना में शामिल होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
MORE
Advertisement
धर्म
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement