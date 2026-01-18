मेरठ में 10 साल की छात्रा से चलती कार में दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका, इलाके में मचा हड़कंप

मेरेठ पुलिस ने बताया कि 10 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसके साथ अभद्रता और दुष्कर्म की कोशिश की गई. किशोरी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई.

उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. स्कूल से लौट रही 10 साल की छात्रा को कार में अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की गई. विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को चलती कार से सड़क किनारे फेंक दिया. घायल अवस्था में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फूल कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की है. किशोरी स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में कार सवार आरोपी फूल कुमार ने उसे बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया. कार में मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने लगा. उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की. जिसके बाद किशोरी ने चलती कार का दरवाजा खोल दिया. आरोपी अपने मंसूबों नाकाम होते देख छात्रा को धक्का देककर सड़क किनारे फेंक दिया.

छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने मासूम को सड़क किनारे पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को फोन किया और अस्पताल में भर्ती कराया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

CCTV से खुली आरोपी की पोल

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि 10 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसके साथ अभद्रता और दुष्कर्म की कोशिश की गई. किशोरी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फूल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी फूल कुमार दिल्ली में डीटीसी बस में ड्राइवर के रूप में तैनात है. पुलिस ने आरोपी को खिलाफ POCSO और अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी के बारे में सही से जानकारी नहीं मिल पाई है. पीड़ित छात्रा आरोपी की कार में क्यों बैठी? क्या वह उसे पहले से जानती थी? इन सब बातों की जांच की जा रही है. एसपी सिटी ने कहा कि आरोपी के दोस्तों की भी तलाश की जा रही है, जो इस घटना में शामिल होंगे.

