Call Merging Scam: भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं, स्कैमर्स भी ठगी के आए दिन नए तरीके अपनाते रहते हैं. इसी कड़ी में कॉल मर्जिंग स्कैम एक नया तरीका आया है, जिसके जरिए स्कैमर्स ने ठगी का नया तरीका अपनाया है. यूपीआई ने इस बारे में लोगों को आगाह किया है. कॉल मर्जिंग स्कैम एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए स्कैमर्स कॉल्स को मर्ज करके ओटीपी हासिल कर लेते हैं और ग्राहक का अकाउंट खाली हो जाता है.

कैसे होता कॉल मर्जिंग स्कैम?

इस नए तरह के स्कैम के बारे में यूपीआई ने एक्स पर जानकारी शेयर की है. यूपीआई ने बताया है कि स्कैमर्स कैसे कॉल मर्जिंग के जरिए ठगी कर रहे हैं और आपको कैसे बचना है. स्कैमर्स को जिस व्यक्ति को निशाना बनाना होता है, उन्हें वे किसी अवेंट में शामिल होने या जॉब के लिए फोन करते हैं. स्कैमर्स बताते हैं कि आपका नंबर आपके एक दोस्त से मिला है. इसके बाद आपके कॉल पर दूसरा कॉल आएगा और पहला व्यक्ति कहेगा कि आपका दोस्त आपको दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है.

आप जैसे ही उस कॉल को मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा. दरअसल, वो दूसरा कॉल ओटीपी के लिए होता है. जब दूसरा कॉल आता है तो व्यक्ति ओटीपी सुन लेता है और इस तरह अकाउंट खाली हो जाता है. OTP Via Call की वजह से ये स्कैमर्स इस तरह के कांड कर रहे हैं. स्कैमर्स व्यक्ति की सामान्य जानकारी जमा कर अकाउंट लॉगइन का प्रोसेस स्कैमर्स शुरू करते हैं. ये लॉग-इन आपके वॉट्सऐप का हो सकता है, किसी दूसरे सोशल मीडिया या फिर बैंक अकाउंट का भी हो सकता है.

इसके बाद स्कैमर्स व्यक्ति को कॉल करते हैं और दूसरी कॉल को उसमें जोड़ते हैं. इस तरह से नंबर मर्ज होने पर ओटीपी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है.

