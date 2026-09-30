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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'आज फैसले का दिन, क्या लग रहा है?', जज ने मुस्कान से पूछा; नीले ड्रम वाले केस में 13 महीने बाद फैसला

नीले ड्रम वाली घटना के करीब 13 महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया. इस केस में 22 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई और 126 अदालत की तारीखें पड़ीं, तब कोर्ट ने मुस्कान-साहिल को दोषी ठहराया.

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Rishi Kant

Updated : Sep 30, 2026, 09:20 PM IST

'आज फैसले का दिन, क्या लग रहा है?', जज ने मुस्कान से पूछा; नीले ड्रम वाले केस में 13 महीने बाद फैसला

नीले ड्रम वाले केस में मुस्कान-साहिल दोषी करार (फोटो-X)

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  • मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च, 2025 को सौरभ की हत्या की
  • 22 गवाहों और 126 तारीखों के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया
  • अदालत इस केस में 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगी 

मेरठ में पति की हत्या करके नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को कोर्ट ने बुधवार (30 सितंबर) को हत्या का दोषी करार दिया. जिला अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत (29) की हत्या की. उसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में भर दिया. फैसला सुनाते समय जज ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज में खौफ पैदा करते हैं.

नीले ड्रम वाली घटना के करीब 13 महीनों बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस केस में 22 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई और 126 अदालत की तारीखें पड़ीं, तब जाकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची. जुलाई 2025 में जिला जज की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था. पुलिस ने एक हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में 19 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा. अभियोजन पक्ष की मांग है कि दोनों दोषियों को मौत की सजा दी जाए.

जेल से VC के जरिए हुई थी दोनों की पेशी

सुरक्षा कारणों की वजह से मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत में पेश नहीं किया गया था. उन्हें जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था. अदालत के फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.  

अभियोजन पक्ष के वकील केके चौबे ने बताया,'जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी करार दिया है. अदालत दोनों दोषियों की सजा पर 15 दिन बाद सुनवाई करेगी.'

जज ने मुस्कान से पूछा- आज फैसले का दिन, क्या लगता है? 

जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने पहले साहिल से पूछा, 'आवाज आ रही है साहिल शुक्ला?' साहिल ने हाथ उठाकर कहा कि हां आवाज सुनाई दे रही है. उसके बाद जज ने मुस्कान से पूछा, 'आज फैसले का दिन आ गया है, क्या लग रहा है?' इस पर मुस्कान ने जवाब दिया- 'मुझे कुछ नहीं बोलना.'

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान साथ खड़े थे दोनों

ये भी सामने आया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुस्कान और साहिल दोनों साथ ही खड़े हुए थे. मेरठ जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद दोनों रोते हुए और आंसू पोंछते हुए बैरक में लौट आए. इस दौरान दोनों ने आपस में कोई बात भी नहीं की.

फैसले पर क्या बोली सौरभ की मां?

सौरभ की मां रेनू ने डीबी से बात करते हुए कहा कि हम उम्मीद लेकर आए थे कि दोनों को आज ही सजा हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ठोषी करार दिया है. उन्होंने कहा, 'हमें समझ नहीं आ रहा कि सजा के लिए इतना लंबा समय क्यों लिया गया? हम चाहते हैं कि दोनों को फांसी की सजा मिले. बच्ची का आधार लेकर अगर सजा कम करने की कोशिश की जाती है तो यह भी उनकी सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है. हमने अपना बेटा खोया है और हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे.'

3 मार्च को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च, 2025 की रात को सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने इंदिरा नगर स्थित अपने घर में पति सौरभ को खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया. इसके कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला वहां पहुंचा. फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी और डेडबॉडी को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए. 

उन्हें लगा कि डेडबॉडी की बदबू फैल जाने से पकड़ाए जाने की आशंका है. इसी वजह से दोनों ने शव के सड़ने की बदबू को दबाने के लिए बॉडी के पार्ट्स को नीले प्लास्टिक में भर दिया था. उसमें रेत, पानी और सीमेंट मिलाकर ड्रम को सील कर दिया था.

बेटी को मां के पास छोड़ चली गई थी शिमला

इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे. उसने अपनी बेटी पीहू को अपन मायके में छोड़ दिया था. जांच में ये भी सामने आया कि इस दौरान मुस्कान ने अपने पति के मोबाइल से रिश्तेदारों को मैसेज भी भेजे ताकि ये कंफ्यूजन रहे कि वो जिंदा है और बिजनेस को लेकर ट्रेवलिंग कर रहा है. 

17 मार्च को सौरभ के घर पहुंची पुलिस

कुछ रिश्तेदारों को शक हुआ क्योंकि सौरभ से बात नहीं हो पा रही थी. जिसके बाद रिश्तेदार 17 मार्च को सौरभ के घर पहुंचे. पुलिस ने अंदर सीलबंद नीले ड्रम को काटकर सौरभ की डेडबॉडी के पार्ट्स बरामद किए, जिसके दो दिन बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया गया. इस घटना के वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा था. मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश करते समय पुलिस काफी सुरक्षा के इंतजाम करती थी, बावजूद इसके गुस्साए वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी. 

नीले ड्रम, सीमेंट, रेत और चाकू की गवाही

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई सबूत दिए. स्थानीय दुकानदारों ने गवाई दी कि उन्होंने हत्या से पहले मुस्कान और साहिल को नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट की बोरी, रेत, चाकू और रेजर बेचे थे. कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल सिग्नल टावर की लोकेशन से पता चला कि इस क्राइम के समय साहिल, सौरभ के घर पर ही मौजूद था. यहां तक कि सौरभ की हत्या के बाद दोनों एक साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली तक गए और वहां भी एक ही होटल में ठहरे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि सौरभ की चाकू मारकर ही हत्या की गई थी. 

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