My Earth My Duty: रिक्शा चालक के बेटे का सफाई अभियान बना देशभर में मिसाल! हजारों लोग आए साथ

My Earth My Duty: एक साधारण परिवार से निकलकर 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ 200 से ज्यादा शहरों में स्वच्छता की अलख जगाने वाले सत्यम की ये यात्रा साबित करती है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो एक इंसान की सोच भी देश की तस्वीर बदल सकती है.

क्या सच में अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है? तो इसका जवाब है- हां, बिल्कुल बदल सकता है. माई अर्थ माई ड्यूटी (My Earth My Duty) मुहिम की पहली कहानी इसी बात की मिसाल है. ये कहानी है सत्यम दीक्षित की, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी और आज उनके साथ 10,000 से भी ज़्यादा लोग पर्यावरण को बचाने की इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.

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सत्यम दीक्षित का संघर्ष

वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के खास मौके पर जी मीडिया अपने इस स्पेशल कैंपेन के जरिए सत्यम की प्रेरणादायक यात्रा सामने लाया है. सत्यम कोई बहुत बड़े या अमीर परिवार से नहीं आते. उनके पिता पहले हाथ से चलाने वाला रिक्शा खींचते थे और बाद में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगे. सत्यम का बचपन एक छोटे से किराए के मकान में बीता.

बहुत कम उम्र में काम करना किया शुरू

परिवार की मदद के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. कभी स्कूल के दिनों में मोमोज का ठेला लगाया, तो कभी कॉलेज के दौरान डिलीवरी बॉय की नौकरी की. बचपन की इन चुनौतियों ने ही उन्हें अंदर से बहुत मजबूत बनाया और दूसरों के काम आने का जज़्बा दिया.

कोरोना काल में बदली जिंदगी

वैसे तो सत्यम आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनने की तैयारी करना चाहते थे. लेकिन फिर कोरोना महामारी आ गई और इस दौर ने उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी. उन्होंने पढ़ाई का इरादा छोड़कर पहले लोगों की मदद करने में हाथ बंटाया और फिर पर्यावरण को साफ-सुथरा बनाने का बीड़ा उठा लिया.

लोगों को जागरूक किया

सत्यम ने शहर की साफ-सफाई, कूड़े-कचरे के सही निपटारे और लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया. जो पहल महज दो-चार दोस्तों के साथ शुरू हुई थी, आज वह 200 से भी ज़्यादा शहरों तक फैल चुकी है. उनकी टीम सार्वजनिक जगहों, नदियों के घाटों और पार्कों की सफाई के लिए नियमित ड्राइव चलाती है. अब तक वे टन के हिसाब से प्लास्टिक और कचरा हटा चुके हैं.

हर चीज का निकालते हैं पर्यावरण-अनुकूल हल

इसके अलावा, पुराने सामान को रीसाइकल करना हो या पूजा-पाठ के बाद के सामान का सही निपटारा, वे हर चीज का पर्यावरण-अनुकूल हल निकालते हैं. लेकिन यह कहानी सिर्फ झाड़ू उठाने या कचरा उठाने भर की नहीं है, यह लोगों की सोच बदलने की कहानी है. सत्यम की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने लोगों को यह अहसास दिलाया कि अपने आसपास की सफाई सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की भी है.

एक आम लड़के के इस बड़े इरादे ने हजारों-लाखों लोगों को प्रेरित किया है. 'माई अर्थ माई ड्यूटी' कैंपेन का भी यही मानना है कि जब एक आम इंसान अपने आसपास की दुनिया की परवाह करने लगता है और जिम्मेदारी उठाने की ठान लेता है, तो बदलाव अपने आप होना शुरू हो जाता है.

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