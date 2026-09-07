सत्य निकेतन PG हादसे की होगी हाई-लेवल जांच, HC का निर्देश, भावुक हुए जज, बोले- जिंदगी शुरू करने की दहलीज पर...

केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है.

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने जताया दुख

हाईकोर्ट बोला- हादसे के लिए सिर्फ पीजी का मालिक नहीं, एमसीडी और डीयू भी जिम्मेदार

हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह पता लगाए कि क्या इन पीजी के निर्माण में वैध प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया या नहीं

कोर्ट ने डीयू और सरकर से सरकारी होस्टलों की संख्या बढ़ाने को कहा है

दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने की घटना पर हाईकोर्ट ने दुख जताया और कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. यह एक प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) था, जो रविवार (6 सितंबर, 2026) को दोपहर में अचानक ढह गया. बिल्डिंग ढहने से पीजी में मौजूद छात्र इसमें दब गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. संकरी गली में मौजूद यह बिल्डिंग 30 साल पुरानी थी. कोर्ट ने कहा कि इस हादसे के लिए सिर्फ पीजी का मालिक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) भी जिम्मेदार हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों के छात्रों को रहने की उपयुक्त सुविधाएं देने में नाकाम है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइवेट पीजी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

DU, MCD, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने प्रशासन से कहा कि वह बचाव कार्यों में अपनी कोशिशें दोगुनी करे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके. साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमसीडी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 10 के अंदर अपने-अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

हाईकोर्ट ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश

हाईकोर्ट ने एमसीडी को उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पीजी की जांच करने, ये पता लगाने कि क्या बिल्डिंग के निर्माण में भवन निर्माण कानूनों का पालन किया गया, परमिशन ली गई और कितने छात्र अब इन प्राइवेट पीजी में रह रहे हैं, इस पर पूरी रिपोर्ट एक हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी पहचान करने और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इसकी भी जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा है कि दूसरे राज्यों के कितने छात्र यहां पढ़ते हैं और कितने सरकारी या यूनिवर्सिटी के होस्टल मौजूद हैं.

कोर्ट बोला- ये बच्चे देश का भविष्य हैं

केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और इसके लिए कुछ समय की जरूरत है. एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि प्रशासन सभी संबंधित लोगों के हित में निर्णय लेगा और इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से बच्चे पढ़ाई करने दिल्ली आते हैं. वह देश का भविष्य हैं, लेकिन उन्हें जिन जगहों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनकी हालत बहुत दयनीय है.

कोर्ट ने दिया और सरकारी होस्टल के निर्माण का आदेश

कोर्ट ने कहा, 'सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है... 50 छात्र जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की दहलीज पर खड़े हैं, उनमें से ज्यादातर अब वहां मलबे में दबे हुए हैं. इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है.' कोर्ट ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जाए, ताकि वहां दबे हुए लोगों की जान बचाई जा सके. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को छात्रों के लिए होस्टल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. उनके लिए होस्टल सुविधाएं बनाने में इनवेस्ट करना छात्रों के भविष्य के लिए निवेश करना होगा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन की एक पतली सी गली में लड़कों के पीजी के रूप में इस्तेमाल हो रही करीब 30 साल पुरानी पांच मंजिला बिल्डिंग रविवार को अपराह्न ढह गई. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए.

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