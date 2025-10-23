कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सतीश जारकीहोली! CM सिद्धारमैया के बेटे ने किया बड़ा इशारा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने सतीश जारकीहोली को अगले मुख्यमंत्री के रूप में योग्य बताया. उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज कर दी हैं.

कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को अचानक हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने राज्य के भविष्य और नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया. यतींद्र ने यह बयान बेलगावी जिले के रायबाग ताल्लुक के काप्पलगुड़ी गांव में संत कनकदास की प्रतिमा अनावरण समारोह के दौरान दिया. उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण का उल्लेख करते हुए कहा कि अब राज्य को प्रगतिशील और वैचारिक सोच वाले नेताओं की आवश्यकता है.

यतींद्र ने आगे कहा कि मंत्री सतीश जारकीहोली इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं और वह राज्य में नेतृत्व का नया उदाहरण स्थापित कर सकते हैं. उनके इस बयान ने कर्नाटक की सियासी गलियों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बल दिया है. यतींद्र के इस बयान के बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि इस बारे में टिप्पणी यतींद्र से पूछी जानी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वे खुद पार्टी के हाई कमान के फैसलों का पालन करेंगे और सभी कार्यों में साथ काम करेंगे.

सतीश जारकीहोली वर्तमान में कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं और वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित येमकनमर्दी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. 63 वर्षीय जारकीहोली सिद्धारमैया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और वे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के राजनीतिक विरोधी भी हैं. जारकीहोली अहिंदा समूह के प्रमुख सदस्य भी हैं, जो अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों को शामिल करता है.

यह भी पढ़ें: 'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार

सत्ताधारी पार्टी के भीतर चर्चा तेज

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यतींद्र का यह बयान 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव और उनके पिता के राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है. यह बयान पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत और नई सियासी रणनीतियों की संभावना को भी उजागर करता है. सत्ताधारी पार्टी के भीतर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सतीश जारकीहोली वास्तव में अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं और किस तरह से यतींद्र के बयान से पार्टी के भीतर संतुलन प्रभावित होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.