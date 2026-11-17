सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, लेकिन वह जिस पद पर हैं, उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में शिवसेना (उद्दव ठाकरे गुट ) नेता संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को वह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उनसे कहा कि वह अनुभवी राजनेता और सांसद हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे संयम रखा जाता है. जज ने कहा कि जब वह वकील थे तब से संजय राउत के भाषण सुनते आ रहे हैं, इतने ऊंचे पद पर होते हुए, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच ने संजय राउत और निखिल वागले के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की. कोर्ट के निर्देश पर संजय राउत कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

संजय राउत के माफीनामे पर क्या बोला SCBA

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, लेकिन वह जिस पद पर हैं, उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना संजय राउत की आदत ही है.

संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई पोस्ट किए थे, जिनमें अल्बानिया प्रदर्शन के दौरान वहां की सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने की तस्वीर भी शामिल थी. प्रदीप राय ने कहा कि संजय राउत के एफिडेविट में उन्होंने उन सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र नहीं किया, जो बाद में किए गए. प्रदीप राय ने संजय राउत को आदतन अपराधी बताते हुए कहा, 'वह एक सम्मानजनक पद पर हैं, तो उनसे जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आने की उम्मीद की जाती है. इस मामले से सख्ती से निपटने की जरूरत है.

संजय राउत के माफीनामे से सुंतष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट

प्रदीप राय की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि इस तरह के मामलों में क्षमा दिल से मांगी जानी चाहिए, न कि दिमाग से. उन्होंने कहा, मिस्टर संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं, हम जब वकील थे तब से आपके भाषण सुनते आ रहे हैं. आप लंबे समय से सांसद हैं और आप खुद पत्रकार रह चुके हैं. कैसे संयम रखा जाए, आपको पता होना चाहिए.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने दावा किया था कि उन्होंने सीजेआई सहित 60 से 70 जजों को लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा था. वहीं, पत्रकार निखिल वागले ने 11 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेआई के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी.

संजय राउत ने पोस्ट में लिखा क्या था?

संजय राउत ने अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुए सरकार विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए बाद में एक्स पर भी एक पोस्ट किया था. पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है. लोग इसलिए गुस्से में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था. प्रदर्शन कर रही जनता ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया है. सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को.' संजय राउत के इस पोस्ट पर भारतीय जनत पार्टी के नेता काफी ज्यादा नाराज हो गए थे. संजय राउत की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें और निखिल वगाले को नोटिस भेजकर 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

संजय राउत ने मांगी थी माफी

29 अक्टूबर को संजय राउत ने न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी. उन्होंने अपने हलफनामा में कहा कि वह इस अदालत की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकार को बनाए रखने के महत्व को पूरी तरह से समझते हैं. उनका इस माननीय अदालत के प्रति अनादर दिखाने या न्यायपालिका की गरिमा, स्वतंत्रता या अधिकार को कम करने का कोई इरादा नहीं था.

संजय राउत ने कहा, 'मैं इस न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने उन बयानों के लिए पूरी ईमानदारी से और बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं, जो बिना पुष्टि के दिए गए थे, जिनमें पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई थी, या जिनसे न्यायपालिका पर अनुचित लांछन लगने की संभावना थी. मेरा उद्देश्य इस माननीय न्यायालय की छवि खराब करना, इसके अधिकार को कम करना, किसी माननीय न्यायाधीश की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर सवाल उठाना, या न्याय प्रशासन में बाधा डालना बिल्कुल नहीं था.'

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