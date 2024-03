Sandeshkhali Case: 'आज 4.15 बजे तक CBI को सौंपो शाहजहां शेख', हाईकोर्ट का सख्त आदेश

संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा शाहजहां शेख की हिरासत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नहीं सौंपे जाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने इस मामले में पश्चिम बंगाल CID को अवमानना का नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को आज शाम 4.15 तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश पर गंभीर हैं. उच्च न्यायालय ने टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंपने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, लेकिन अभी तक उस पर स्टे नहीं आया है. इसलिए उन्हें आज शाम 4 बजकर 15 मिनट तक सीबीआई को सौंपा जाए.

ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी. ईडी की ओर से पेश डिप्टी सॉलीसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अवमानना याचिका दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और साथ ही मामले पर तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया था. उन्होंने दावा किया कि शेख की सीबीआई हिरासत का वक्त जाया हो रहा है.

Handover of Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh to CBI | Calcutta High Court observes that state police have played hide and seek in the matter. The accused is a highly political influencer. The investigation should be handed over to CBI and the custody of the accused by 4:15… pic.twitter.com/mON31HihnF