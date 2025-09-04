Add DNA as a Preferred Source
शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति

GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलता है सच्चा प्यार, इनकी दिवानी हो जाती हैं लड़कियां

UPI यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 10 गुना बढ़ाई गई लिमिट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

NIRF Ranking 2025: ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras

कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक

भारत

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

पीलीभीत के शिवम की जिंदगी में समोसा ही विलेन बन गया. मामला इतना बिगड़ा कि पत्नी ने मायकेवालों के बुलवाकर ससुराल वालों की पिटाई करवा दी...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 04, 2025, 05:22 PM IST

समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला
मियां-बीवी के झगड़ों में दहेज, अवैध संबंध तो खूब सुनने में आते हैं, लेकिन अब एक नया कारण सामने आया है. दरअसल पीलीभीत में एक समोसे ने ऐसा बवाल मचाया कि पति-पत्नी का झगड़ा थाने तक पहुंच गया. आगे जानिए आखिर क्या है पूरा मामला... 

जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू... अक्षय कुमार का ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन पीलीभीत के शिवम की जिंदगी में समोसा ही विलेन बन गया.  पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव के शिवम की शादी 22 मई को संगीता से हुई थी. संगीता ने 29 अगस्त की रात पति शिवम से समोसा लाने को कहा. लेकिन शिवम के पैसे कहीं गिर गए और वह समोसा नहीं ला पाया. 

पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर करवाई पति-ससुर की पिटाई

संगीता इतनी नाराज हुई कि उसने अपने मायके वालों को बुला लिया. कथित तौर पर मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार, धनीराम और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर शिवम की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं शिवम की मां विजय कुमारी और जीजा रामकरण को भी नहीं बख्शा गया. बात यहीं खत्म नहीं हुई, गांव में पंचायत बुलाई गई लेकिन वहां भी संगीता के मायके वालों ने शिवम और उनके परिवार पर फिर से हमला कर दिया. इस हमले में रामकरण बुरी तरह घायल हो गए.

शिवम की शिकायत पर पुलिस ने संगीता की मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार और धनीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल संगीता अपने मायके में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि इस पूरी घटना में  कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा समोसा इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

