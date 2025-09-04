समोसा बना शादीशुदा जीवन में 'विलेन', पत्नी ने मायके वालों से पति की करवाई पिटाई, जानें पूरा मामला

पीलीभीत के शिवम की जिंदगी में समोसा ही विलेन बन गया. मामला इतना बिगड़ा कि पत्नी ने मायकेवालों के बुलवाकर ससुराल वालों की पिटाई करवा दी...

मियां-बीवी के झगड़ों में दहेज, अवैध संबंध तो खूब सुनने में आते हैं, लेकिन अब एक नया कारण सामने आया है. दरअसल पीलीभीत में एक समोसे ने ऐसा बवाल मचाया कि पति-पत्नी का झगड़ा थाने तक पहुंच गया. आगे जानिए आखिर क्या है पूरा मामला...

जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू... अक्षय कुमार का ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन पीलीभीत के शिवम की जिंदगी में समोसा ही विलेन बन गया. पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव के शिवम की शादी 22 मई को संगीता से हुई थी. संगीता ने 29 अगस्त की रात पति शिवम से समोसा लाने को कहा. लेकिन शिवम के पैसे कहीं गिर गए और वह समोसा नहीं ला पाया.

पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर करवाई पति-ससुर की पिटाई

संगीता इतनी नाराज हुई कि उसने अपने मायके वालों को बुला लिया. कथित तौर पर मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार, धनीराम और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर शिवम की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं शिवम की मां विजय कुमारी और जीजा रामकरण को भी नहीं बख्शा गया. बात यहीं खत्म नहीं हुई, गांव में पंचायत बुलाई गई लेकिन वहां भी संगीता के मायके वालों ने शिवम और उनके परिवार पर फिर से हमला कर दिया. इस हमले में रामकरण बुरी तरह घायल हो गए.

शिवम की शिकायत पर पुलिस ने संगीता की मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार और धनीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल संगीता अपने मायके में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि इस पूरी घटना में कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा समोसा इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा.

