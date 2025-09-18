गिरफ्तार हुआ भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी, विदेश भागने की कर रहा था तैयारी, जानिए पूरा मामला

Add DNA as a Preferred Source
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद

Coffee Raves Trend क्या है? Gen-Z के बीच क्यों पॉपुलर है ये नया पार्टी ट्रेंड? 

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 9 गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का भी नाम

Samir Modi Arrested: समीर मोदी रेप के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है. वह विदेश भागने की तैयारी में था. एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 18, 2025, 07:36 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के संस्थापक और भगोड़े कारोबारी ललित मोदी (Lalit Modi) के भाई समीर मोदी (Samir Modi) के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने समीर को रेप के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है. समीर विदेश भागने की तैयारी कर रहा था. वह एयरपोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

सूत्रों के मुताबिक, समीर मोदी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में रेप का एक मामला दर्ज है. इस मामले की लंबे समय से जांच चल रही है. एक महिला ने समीर पर रेप करने का आरोप लगाया था. महिला ने इस मामले को सेटल करने के लिए 50 करोड़ रुपये की डिमांड भी की थी. लेकिन समीर मोदी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था. माना जा रहा है कि महिला की दबाव में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया हो.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच वह देश छोड़कर विदेश जा रहे थे. सूत्रों के कहना है कि पुलिस को शक था कि कहीं वो भी अपने भाई की तरह विदेश में जाकर न छिप जाएं. इससे इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पाएगी.

समीर मोदी का विवादों से रहा नाता

ललित मोदी के विदेश भाग जाने के बाद समीर मोदी, उनकी मां बीना मोदी और बहन-भाइयों में ₹11,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. वह इस मामले को सप्रीम कोर्ट तक लेकर गए. इस पारिवारिक संपत्ति में गॉडफ्रे फिलिप्स के लगभग 50% शेयर भी शामिल हैं. जिनकी कीमत 6,000 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है.

समीर ने 2014 में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की उनकी मां बीना मोदी ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) से गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की बोर्ड मीटिंग के दौरान उनपर हमला कराया. हालांकि, उनकी मां ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

 

