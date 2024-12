Sambhal News: संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. उसके बाद से जिला प्रशासन सक्रिय रूप से काम कर रहा है. हिंसा वाले इलाके में बड़े पैमाने पर छापेमारी करके गैरकानूनी कामों पर रोक लगाई जा रही है. इसी क्रम में संभल में 1978 के एक पुराने मंदिर को भी खोला गया. दशकों बाद इस मंदिर में रविवार सुबह पूजा-अर्चना की गई. डीएम इस क्षेत्र को लेकर बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है. डीएम ने उन चार बड़ी कार्रवाईयों के बारे में बताया जो संभल में की जानी हैं.

कौन सी हैं वे चार बड़ी तैयारियां?

डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक, संभल में चार तरह की कार्रवाईयां की जा रही हैं. यहां 19 कूप, 36 पुरवे, 52 सराय और 68 तीर्थ हैं. इनकी खोज में पूरी टीम लगी है. डीएम ने बताया कि नालियों पर जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, उन्हें हटाया जा रहा है. इस अतिक्रमण को नोटिस देकर हटवाया जाएगा. तीसरा एक्शन बिजली चोरी को लेकर है. बिजली चोरी को रोकने के लिए आर्म्ड केबल लगाया जा रहा है. चौथा प्लान गैर-कानूनी गतिविधियों पर एक्शन की तैयारी है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Sambhal SP Krishan Kumar and DM Dr Rajender Pensiya offer prayers at the Shiv-Hanuman Temple which was discovered in Sambhal during an anti-encroachment drive carried out by district police and administration, yesterday. pic.twitter.com/UMxZZVhP4n