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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

संभल मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली, हिंदू पक्ष ने किया है हरिहर मंदिर होने का दावा

19 मई, 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मूल वाद सुनवाई योग्य हैं.

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Neelam

Updated : Aug 11, 2026, 05:32 PM IST

संभल मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली, हिंदू पक्ष ने किया है हरिहर मंदिर होने का दावा

संभल मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

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शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सर्वेक्षण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सुनवाई टालने के अनुरोध वाला एक पत्र मिलने के बाद मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को सुनवाई स्थगित कर दी. ये याचिकाएं संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने दाखिल की हैं, जिनमें सर्वेक्षणके को लेकर  इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

क्या था हाईकोर्ट का आदेश?

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने ये याचिकाएं लगीं. संभल में जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की मंगलवार को दायर दो अलग-अलग याचिकाएं बेंच के सामने सुनवाई के लिए आईं. इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मूल वाद सुनवाई योग्य हैं.

मस्जिद समिति की क्या है दलील? 

मस्जिद समिति की दलील है कि दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को सर्वे संबंधित मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2024 को अगले निर्देश तक देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों और दरगाहों (मुस्लिम धार्मिक स्थल) को वापस हासिल करने के अनुरोध वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करने और लंबित मामलों में कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था. प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट 1991 के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था.

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है?

1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप में बदलाव पर रोक लगाता है. यह प्रावधान करता है कि किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक स्थिति वैसी ही बनी रहे जैसी 15 अगस्त, 1947 को थी. हालांकि, अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में निचली अदालत के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी और सर्वेक्षण के फैसले को सही ठहराया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत आयुक्त नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा, दोनों सुनवाई योग्य हैं.

 

यह भी पढ़ें:- बंगाल की वोटर लिस्ट से हटे लाखों लोगों को राशन नहीं मिलने के मुद्दे पर SC का सुनवाई से इनकार, दी ये सलाह

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