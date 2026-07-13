हम बाध्य नहीं... संभल, ज्ञानवापी और मथुरा विवाद में SC के प्रस्ताव पर मुस्लिम पक्ष का जवाब, हिंदू पक्ष ने क्या दी वजह?

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने कहा कि ज्ञानवापी विवाद अब ऐसा मुद्दा बन चुका है, जिस पर एक आम इंसान भी बात करता है. यहां यह बताना जरूरी है कि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है इसलिए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है.

संभल शाही जामा मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह को हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया है. ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि ये मामले बेहद संवेदनशील हैं, न्यूज में आने की वजह से आम इंसान भी इनसे जुड़ा है. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 21 से 23 अगस्त के बीच 'समाधान समारोह' के नाम से आयोजित हो रहे लोक अदालत कार्यक्रम के लिए इन मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजकर इसमें शामिल होने और मध्यस्थता से विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सभी पक्षों ने इससे इनकार कर दिया. उनका कहना है कि जटिल कानूनी सवालों को देखते हुए इन मामलों की कोर्ट में सुनवाई जरूरी है.

समाधान समारोह के जरिए उन मुकदमों का निपटारा किया जाना है, जिनमें आपसी बातचीत या सहमति से समाधान होने की संभावना है, जिसे लेकर देशभर के पक्षकारों को सूचना भेजी जा रही है और ऐसी ही सूचना मंदिर-मस्जिद विवाद के पक्षकारों को भी भेजी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर क्या बोली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद?

ज्ञानवापी विवाद के मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में उन्होंने कहा, 'देशभर की अदालतों में लंबित लाखों मुकदमों का भार कम करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि ये मुकदमे बातचीत से सुलझाए जा सकें. इसके लिए जिला अदालतों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लोक अदालत के जरिए इन मामलों के पक्षकारों की आपस में बातचीत से मुकदमों को सुलझाया जाएगा. इनमें ज्ञानवापी जैसे बेहद संवेदनशील मामले भी शामिल हैं. ज्ञानवापी विवाद अब ऐसा मुद्दा बन चुका है, जिस पर एक आम इंसान भी बात करता है क्योंकि इसको न्यूज में इतना ज्यादा दिखाया गया. यहां यह बताना जरूरी है कि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है इसलिए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है.'

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद क्या है?

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त करके मस्जिद बनवाई थी. हिंदू पक्ष ने इसे प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर घोषित करने, यहां नियमित पूजा और परिसर में मिले धार्मिक अवशेषों को मंदिर का हिस्सा मानने की मांग की है.

मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि ज्ञानवापी को मस्जिद के रूप में बरकरार रखा जाए, यहां नमाज के मुस्लिमों के अधिकार सुरक्षित रहें और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत नए दावों को खारिज किया जाए. वाराणसी की जिला अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है. इनमें पूजा के अधिकार, एएसआई सर्वे, वजूखाना क्षेत्र और धार्मिक स्थल अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं.

क्या है संभल मस्जिद विवाद?

संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई. हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर, 2024 को संभल की एक सिविल कोर्ट में मस्जिद के सर्वे के लिए याचिका दाखिल की थी, कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दे दिया. हालांकि, जब सर्वे के लिए टीम यहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, इस हिंसा में चार लोगों की जान गई थी.

हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद का पुरातात्विक सर्वे करवाया जाए, मंदिर के अवशेष मिलने पर मंदिर बहाल किया जाए और हिंदुओं को पूजा का अधिकारी मिले. वहीं, मुस्लिम पक्ष की मांग है कि मस्जिद को ऐतिहासिक और वैध मस्जिद माना जाए. उन्होंने सर्वे और नए मुकदमों पर रोक की मांग की है और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 लागू करने की भी मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मई, 2025 को दीवानी मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद क्या है?

मथुरा में श्रीकृष्ण के जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई. हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल करके मांग की है कि यहां से शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए और भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाए और मंदिर का पुननिर्माण हो. वहीं, मुस्लिम पक्ष की मांग है कि मस्जिद को वैध धार्मिक स्थल माना जाए, 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का पालन किया जाए.

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