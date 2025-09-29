UP Politics: सीतापुर जेल की अनसुनी कहानी, क्या सच में आजम खान को दिया जाता था जहर! सपा नेता ने खुद बताया सच

UP Politics: करीब 2 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद दिग्गज सपा नेता आजम खान अपने घर रामपुर पहुंचे हैं. इसी बीच उन्होंने जेल में स्लो पॉइजन देने वाले दावे पर बात की है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा

UP Politics: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान करीब 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आ गए हैं. सपा नेता आजम खान जेल से रिहा होने के बाद अपने घर रामपुर पहुंचे हैं. जब वह जेल थे तो दावा किया जा रहा था कि उन्हें और उनके बेटे को जेल के खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था. अब इस पर आजम खान का स्पष्टीकरण सामने आया है. आइए जानते है कि लंबे समय से चले आ रहे इस दावे पर आजम खान से क्या है?

समझने और समझाने का फेर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल में खुद और बेटे को जेल में स्लो पॉइजन दिये जाने के सवाल पर कहा कि, "शायद उन्हें कुछ समझने में गलती हुई है." आजम खान ने कहा है कि मैनें अपने बारे में इस तरह नहीं कहा था. आजम खान ने आगे कहा कि, जब मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर आई तो, यह भी खबर चली की कहीं उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया गया.

क्या था आजम खान का जेल रुटीन?

उन्होंने आगे कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर का यह असर हुआ कि मैं खुद खाने-पीने की चींजों में मोहतात (सावधान) हो गया, ताकि मेरे साथ कोई ऐसी चीज न हो जाए. जेल में मुझे स्लो पॉइजन देने वाली बात उस तरह नहीं थी, समझने और समझाने का फेर हो गया होगा. आजम खान से जब उनके जेल रुटीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं खुद खाना बना ही नहीं सकता था, हां ये जरूर था कि मैं दोपहर में एक बहुत पतली से रोटी लेता था, आधी या पौन टुकड़ा रोटी रात में खाता था.



