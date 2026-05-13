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Opinion: अखिलेश यादव की PDA मॉडल की खुली पोल, ब्राह्मणों की विवादास्पद तुलना से आखिर क्या संदेश देना चाहती है सपा?

अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय, भागीदारी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते नजर आ रहे हैं. लेकिन फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान कुछ और ही इशारा करता है...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 13, 2026, 05:14 PM IST

Opinion: अखिलेश यादव की PDA मॉडल की खुली पोल, ब्राह्मणों की विवादास्पद तुलना से आखिर क्या संदेश देना चाहती है सपा?

Image Credit: (Social Media)

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भावेष पांडेय

समाजवादी पार्टी इन दिनों 'PDA' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के मॉडल को उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव की बड़ी पहल के तौर पर पेश कर रही है. अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय, भागीदारी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते नजर आ रहे हैं. हाल के दिनों में वे कई बार ब्राह्मण समाज से जुड़े कार्यक्रमों में भी दिखे हैं. कभी वे ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामलों को उठाते हैं, तो कभी 'एक पहुंचे हुए पंडित जी' का जिक्र कर खुद को सर्वसमाज का नेता बताने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है. अगर समाजवादी पार्टी सच में सभी समाजों को साथ लेकर चलने की बात करती है, तो फिर उसके प्रवक्ता की तरफ से ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित और अपमानजनक टिप्पणियां क्यों सामने आती हैं? आखिर क्यों ब्राह्मणों की तुलना 'वैश्या' जैसे शब्दों से की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल- क्या यह केवल एक नेता की जुबान फिसलना है, या फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति का असली डीएनए है जो अब खुलकर जनता के सामने आ चुका है?

जातीय जहर का नया पैकेज बनकर तो नहीं रह गया PDA मॉडल?

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का वायरल वीडियो केवल एक विवादित बयान नहीं है. यह एक खिड़की की तरह उस राजनीतिक सोच के अंदर आपको झांकने का मौका देता है, जोउत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रही है. साफ है कि भाटी ने जिस तरह ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की, वह सामान्य राजनीतिक बयानबाजी की सीमा से कहीं आगे की बात है. उन्होंने न केवल ब्राह्मणों की तुलना 'वैश्या' से की, बल्कि यह संदेश देने की भी कोशिश की कि ब्राह्मण समाज किसी सम्मान का पात्र नहीं है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई छिपा हुआ वीडियो या कथित 'लीक' नहीं था. राजकुमार भाटी ने इस वीडियो को बाकायदा अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया है यानी उन्हें यह डर तक नहीं था कि इस बयान से ब्राह्मण समाज आहत होगा या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आएगी. यही बात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है. आखिर कोई प्रवक्ता इतनी आक्रामक और विवादित टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर तब तक कैसे कर सकता है, जब तक उसे यह भरोसा न हो कि पार्टी के अंदर उसे नैतिक समर्थन हासिल है या कम से कम उसका विरोध नहीं होगा? हालांकि, बढ़ते विरोध के मद्देनजर भाटी ने इस पर माफी मांग ली है. लेकिन क्या भाटी की राजनीतिक समझ इतनी कमजोर है कि उन्हें इस बयान की गंभीरता का अंदाजा नहीं था?

विडंबना देखिए, सपा वही पार्टी है, जो चुनाव आते ही ब्राह्मण वोटबैंक को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन करती है, मंचों पर वैदिक मंत्रोच्चार करवाती है और कैमरों के सामने 'सर्वसमाज' की राजनीति का ढोंग करते नहीं थकती है.

विभिन्न जातियों पर टिप्पणी, क्या यही है सामाजिक न्याय?

इस पूरे प्रकरण का एक शर्मनाक पक्ष यह भी है कि ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले भाटी ने इसी वीडियो में सार्वजनिक मंच से गुर्जर, अहिर और कंजर समाज  की तुलना एक मुहावरे के माध्यम से कुत्ता-बिल्ली और बंदर से कर दी. समाजवादी पार्टी के नेताओं का महिलाओं के प्रति कैसा रुख रहता है यह किसी से छिपा नहीं है मगर उन्हें एकबार भी यह एहसास नहीं हुआ कि ब्राह्मण विरोध के अंधे कुएं में गिरने से पहले वह अपने समाज की मर्यादा की सीमाएं भी लांघ रहे हैं. बयान में जिस तरह गुर्जर व अहिर समुदाय को लेकर संदर्भ दिए गए, उसने समाजवादी पार्टी की तथाकथित सामाजिक न्याय की राजनीति पर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस राजनीति की शुरुआत सम्मान की भाषा से होनी चाहिए थी, वहां जातीय अपमान सुनाई दे रही है. सवाल यह है कि क्या यही 'PDA मॉडल' है? क्या पिछड़ों की राजनीति का अर्थ दूसरे समाजों को अपमानित करना और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना है?

क्या है समाजवादी पार्टी का गेमप्लान?

समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है. एक तरफ अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों पर यह बताते हैं कि वे किसी 'पहुंचे हुए पंडित जी' की सलाह के अनुसार चल रहे हैं. दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता ब्राह्मणों के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं. तो सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर असली समाजवादी पार्टी कौन-सी है? वह, जो मंचों पर ब्राह्मणों का सम्मान करने का अभिनय करती है? या वह, जो भीतर ही भीतर ब्राह्मण विरोध को पिछड़ों की राजनीति का अनिवार्य हथियार मानती है?

संभव है कि राजकुमार भाटी ने 'जोश' में बयान दिया हो. लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि यह सब एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो - जहां अखिलेश यादव खुद 'संतुलित चेहरा' बने रहें और पार्टी के कुछ नेता ब्राह्मण विरोधी बयान देकर जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति साधते रहें.

ब्राह्मण विरोध से पिछड़ों का नेता बनने का पुराना फॉर्मूला

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों से एक धारणा बनाई गई कि जो जितना बड़ा ब्राह्मण विरोधी होगा, वह उतना बड़ा पिछड़ों का हितैषी माना जाएगा. इसी सोच ने जातीय वैमनस्य को हवा दी और समाज को राजनीतिक खांचों में बांटने का काम किया. राजकुमार भाटी का बयान उसी पुरानी राजनीति की नई प्रस्तुति जैसा दिखाई देता है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब जनता पहले जैसी नहीं रही. सोशल मीडिया के दौर में हर बयान रिकॉर्ड होता है, हर मानसिकता उजागर होती है और हर राजनीतिक मुखौटा जल्दी उतर जाता है.

यह बयान जो कि भाटी ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट पर डाला है, उसको लेकर मंगलवार शाम को स्पष्टीकरण भी जारी किया है. उनका कहना है कि ये भाजपा की आईटी सेल की साजिश है, बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है जबकि यह बयान उन्होंने खुद ही जारी किया था. बहरहाल, मंगलवार को अपने नए वीडियो में उन्होंने ब्राह्मण समाज से बिना शर्त माफी तो मांग ली है, मगर एक बार फिर उन्होंने वही कहावत दोहरायी जिसमें उन्होंने गुर्जर, अहिर और कंजर समाज की तुलना कुत्ता, बिल्ली और बंदर से की. उनका ये बयान ये दिखाने के लिए था कि मैंने केवल ब्राह्मण समाज को ही अपशब्द नहीं कहे, बल्कि अन्य समाजों को लेकर चलने वाली बातें भी कहीं. तो सवाल यही है कि आखिर सार्वजनिक मंच से ये सब कहने की जरूरत ही क्या थी?

क्या केवल चुनावी संतुलन साधने के लिए हैं ब्राह्मण चेहरे?

विडंबना यह भी है कि जिस ब्राह्मण समाज को अपमानित कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उसी समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडेय आज समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2024 में अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई.


लेकिन सवाल यही है कि क्या पार्टी की जमीनी राजनीति उनके सामाजिक सम्मान से मेल खाती है? या फिर ब्राह्मण चेहरे केवल चुनावी संतुलन बनाए रखने के लिए रखे गए प्रतीक हैं? यही कारण है कि मनोज पांडेय जैसे नेताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ते समय सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज के अपमान और उपेक्षा का मुद्दा उठाया था. बाद में उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना और मंत्री पद मिलना केवल राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि उस असंतोष का संकेत था, जिसे समाजवादी पार्टी लगातार नजरअंदाज करती रही.

सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सोच का है

राजकुमार भाटी का बयान केवल सार्वजनिक मंच पर एक प्रवक्ता की जुबान फिसलना मात्र नहीं है. यह उस राजनीति का आईना है, जिसमें जातीय अपमान को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है. ऐसे में, अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहती है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उसके 'PDA मॉडल' में ब्राह्मणों, महिलाओं और अन्य समुदायों के सम्मान के लिए भी जगह है, या फिर यह केवल जातीय ध्रुवीकरण का नया पैकेज है.
साफ है कि सामाजिक न्याय का अर्थ किसी दूसरे समाज को गाली देकर राजनीति चमकाना नहीं होता और उत्तर प्रदेश की जनता अब यह फर्क समझने लगी है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक वैमनस्य में कितना बड़ा अंतर होता है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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