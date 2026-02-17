FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी, इमरान खान को बेहतर इलाज की मांग की, इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई, 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी, इमरान खान की रिहाई की भी मांग की | सलमान खान के पिता की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया, सलीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Salim Khan Hospitalised: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान

सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को दी 1075 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, पूर्वी दिल्ली का होगा कायाकल्प

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को दी 1075 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, पूर्वी दिल्ली का होगा कायाकल्प

AI समिट में शामिल नहीं होंगे बिल गेट्स, क्या Epstein Files की वजह से उठाया ये बड़ा कदम?

AI समिट में शामिल नहीं होंगे बिल गेट्स, क्या Epstein Files की वजह से उठाया ये बड़ा कदम?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान

Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 

शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर

Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?

Homeभारत

भारत

Salim Khan Hospitalised: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान

सलमान खान के पिता अचानक से तबीयत बिगड़ने की वजह से लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए हैं. हालांकि अब तक उनका कोई हेल्थ अपडेट जारी नहीं किया गया है. पिता से मिलने के लिए सलमान खान अपनी बहनों के साथ अस्पताल पहुंचे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 17, 2026, 02:00 PM IST

Salim Khan Hospitalised: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उनके बेटे सलमान खान अस्पताल पहुंच चुके हैं. फिलहाल सलीम खान के परिवार या अस्पताल की तरफ से उनकी हेल्थ को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है. सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर फैन्स उनके जल्दी ठीक होकर घर लौटने की दुआ करने लगे. 

90 की उम्र में भी एक्टिव हैं सलीम खान

सलीम खान ने बीते साल नवंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाया है. इस उम्र में भी वो रेगुलर वॉक पर निकलते हैं. हिंदी सिनेमा को शोले, दीवार, ज़ंजीर और डॉन जैसी फिल्में देने वाले सलीम खान बॉलीवुड की सबसे सेलिब्रेटेड राइटर जोड़ी सलीम-जावेद का हिस्सा रहे हैं. बीते साल एक्सेल एंटरटेनमेंट औ सलमान खान फिल्म्स ने सलीम-जावेद पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की थी. सलीम खान के परिवार में दो पत्नियां सलमा और हेलेन, तीन बेटे, दो बेटियां और उनका परिवार शामिल हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
Top Hindu Population Countries: दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?
दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू, आंकड़ों में देखें कहां कितनी है हिंदू आबादी?
Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
करियर, पैसा और स्वास्थ्य अचानक से गिरता जा रहा तो समझ लें कुंडली का ये ग्रह हो गया है श्रापित
करियर, पैसा और स्वास्थ्य अचानक से गिरता जा रहा तो समझ लें कुंडली का ये ग्रह हो गया है श्रापित
MORE
Advertisement