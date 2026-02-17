Salim Khan Hospitalised: सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती, दोनों बहनों संग पिता से मिलने पहुंचे सलमान खान

सलमान खान के पिता अचानक से तबीयत बिगड़ने की वजह से लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए हैं. हालांकि अब तक उनका कोई हेल्थ अपडेट जारी नहीं किया गया है. पिता से मिलने के लिए सलमान खान अपनी बहनों के साथ अस्पताल पहुंचे.

स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उनके बेटे सलमान खान अस्पताल पहुंच चुके हैं. फिलहाल सलीम खान के परिवार या अस्पताल की तरफ से उनकी हेल्थ को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है. सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर फैन्स उनके जल्दी ठीक होकर घर लौटने की दुआ करने लगे.

90 की उम्र में भी एक्टिव हैं सलीम खान

सलीम खान ने बीते साल नवंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाया है. इस उम्र में भी वो रेगुलर वॉक पर निकलते हैं. हिंदी सिनेमा को शोले, दीवार, ज़ंजीर और डॉन जैसी फिल्में देने वाले सलीम खान बॉलीवुड की सबसे सेलिब्रेटेड राइटर जोड़ी सलीम-जावेद का हिस्सा रहे हैं. बीते साल एक्सेल एंटरटेनमेंट औ सलमान खान फिल्म्स ने सलीम-जावेद पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की थी. सलीम खान के परिवार में दो पत्नियां सलमा और हेलेन, तीन बेटे, दो बेटियां और उनका परिवार शामिल हैं.