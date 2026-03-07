टैप करें और मुफ्त यात्रा शुरू... क्या है दिल्ली सरकार की 'सहेली पिंक NCMC कार्ड' योजना?

Saheli Pink NCMC Card: दिल्ली सरकार ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना की घोषणा की थी. जिसमें अब पर्चियों की जगह पर पिंक एनसीएमसी कार्ड मिलेगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (7 मार्च) को 'सहेली पिंक NCMC कार्ड' के साथ डीटीसी बस में सफर किया. इस दौरान उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जमीनी स्तर पर यह सुविधा कैसे काम कर रही है. सफर के दौरान यात्रियों के रिएक्शन देखकर सीएम को बेहद प्रसन्नता हुई. उन्होंने बस सवार महिला यात्रियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई.

बता दें, दिल्ली सरकार ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की घोषणा की थी. जिसमें सरकार ने कागजी पर्चियों की जगह पर डिजिटल कार्ड देने का फैसला किया था. इसमें पैसेंजर की डिटेल भी होगी और यात्रा के दौरान कार्ड के इस्तेमाल में आसानी भी होगी. क्योंकि पर्ची के फटने और गुम होने का खतरा रहता था.

Pink NCMC Card कैसे करें इस्तेमाल?

सीएम ने कहा कि बस में चढ़ते ही महिला यात्रियों को 'पिंक NCMC कार्ड' को मशीन पर सिर्फ टैप करना होगा. इससे उनकी यात्रा तुरंत दर्ज हो जाएगी. पूरी प्रक्रिया तेज, आसान पारदर्शी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए यह एक बेहद सुविधाजनक व्यवस्था है.

आज सहेली पिंक NCMC कार्ड के साथ DTC बस में सफर किया और अनुभव किया कि यह सुविधा ज़मीनी स्तर पर कैसे काम कर रही है।



बस में चढ़ते ही कार्ड को मशीन पर सिर्फ टैप करना होता है और यात्रा तुरंत दर्ज हो जाती है। पूरी प्रक्रिया तेज, आसान पारदर्शी है।



दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के… pic.twitter.com/g6YpBUAd4u — Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 7, 2026



मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर के विभिन्न केंद्रों पर यह कार्ड मुफ्त बनाया जा रहा है. बस आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराइए और DTC बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाएं. मैं सभी महिलाओं से अपील है कि सहेली पिंक NCMC कार्ड बनवाएं और इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.