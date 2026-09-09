सहारनपुर PNB के करेंसी चेस्ट में ₹17.29 करोड़ के नकली नोट, मैनेजर से होगी बड़े नेटवर्क पर पूछताछ

सहारनपुर स्थित पीएनबी बैंक की चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के बाद से फरार चल रहे बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. अब बैंक प्रबंधन और एनआईए की टीम आरोपी से पूछताछ कर इस नेटवर्क का भाड़ाफोड़ करेगी.

यूपी के सहारनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के करेंसी चेस्ट में मिले नकली नोट मामले की जांच तेजी से शुरू हो गई है. इसकी वजह एनआईए के हत्थे बैंक मैनेजर अमित कुमार चढ़ना है. आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया गया है, जिसके बाद एनीआईए की टीम आरोपी से करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ के नकली नोटों का राज जानेगी. आखिर नकली नोट इतनी बड़ी खेप कैसे बैंक की चेस्ट तक पहुंची. इसमें कौन कौन शामिल हैं. यह खेल कब से चल रहा था. इन सभी सवालों का जल्द ही जवाब मिल सकते हैं...

तिजोरी के भीतर असली नोटों के ऊपर बिछा रखी थी जाली नोटों की परतें

NIA के अनुसार, 29 अगस्त 2026 को सहारनपुर के सदर बाजार थाना पुलिस को PNB के करेंसी चेस्ट में बड़ी तादात में नकली करेंसी होने की सूचना मिली थी. इसी के बाद पीएनबी बैंक की ब्रांच पर छापा मारा गया. इससे पहले मामले आरबीआई और बैंक के हेडब्रांच से कुछ इनपुट मिले. छापे के बाद आरबीआई (RBI) और बैंक मुख्यालय की टीमों ने शिकंजा कसते हुए नोटों के बंडलों की गिनती शुरू की, तो आंकड़े देखकर अधिकारियों के होश उड़ गये. इसमें पता चला कि नोटों के बंडलों के ऊपर असली नोट सजाये गये थे, जबकि बंडलों के अंदर जाली नोट भरे गये थे. देखते ही देखते इस फर्जीवाड़े की रकम 17.29 करोड़ रुपये करीब निकली.

जांच में सामने आई बैंक कर्मचारियों की संलिप्ता

मामला बेहद गंभीर होने की वजह से इसकी जांच भी एनआईए को सौंपी गई. वहीं बैंक प्रबंधन ने मामले में 3 बैंक कर्मचारियों की संलिप्ता मिलने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया. बैंक का मैनेजर अमित कुमार फरार हो गया.एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मुख्य आरोपी और PNB का पूर्व मैनेजर अमित कुमार अपनी पहचान छिपाकर फरार चल रहा था. लखनऊ एनआईए की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी. तकनीकी सर्विलांस और कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि आरोपी चंडीगढ़ में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा बैठा है. सोमवार की रात को एक फिल्मी ड्रामा की तरह एनआईए की टीम ने वहां छापा मारा और उसे धर दबोचा. अदालत में पेश करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है. मुख्य आरोपी मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद अब इस सिंडिकेट के कई और बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं.

क्रॉस-बॉर्डर और नेटवर्क कनेक्शन की आशंका

इस मामले में एक ऐसा एंगल भी है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां बहुत बारीकी से काम कर रही हैं. आशंका है कि नकली नोटों का यह जाल किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय या सीमावर्ती नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. 17 करोड़ जैसी भारी-भरकम रकम के जाली नोट रातों-रात तैयार नहीं हो सकते और न ही बिना किसी बड़े सिंडकेट के इन्हें बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाया जा सकता है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस खेल के तार बैंक की चार दीवारों से बाहर कई राज्यों और संभवतः सीमाओं के पार तक जुड़े हो सकते हैं, जो देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है.

नकदी निकालने के पैटर्न की होगी जांच

एनआईए और बैंक की जांच अब अकाउंट से पैसे निकलाने वालों तक पहुंच गई है. यानी बैंक के जिन भी अकाउंड से पैसों का बड़ा लेनदेन हुआ है. एनआईए उसके पैटर्न की जांच करेगी. इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित अकाउंट होल्डर्स ने पैसा कब निकाला. इसके साथ ही इसका इस्तेमाल कैसे और कहां किया. इसके अलावा बैंक का कैश निकाले जाने का रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, चेक, स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों का खंगाला जाएगा.