जिला जज के आदेश में कब्जा खाली कराने और क्षतिपूर्ति के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली की भी बात कही गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर की एक मस्जिद गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. यह मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर थी, जिसे सहारनपुर के जिला जज ने गिराने का आदेश दिया था. उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराते हुए यह आदेश दिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन खाली करवाने के लिए इस बात को आधार बनाया गया कि किराए पर कमरा लेकर मस्जिद बनाई गई और यहां नमाज भी अदा की जा रही थी.

₹6.41 करोड़ की वसूली पर रोक की अवधि बढ़ाई

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जिला जज के आदेश पर 5 सितंबर को मस्जिद ध्वस्त कर दी गई थी. आदेश में कब्जा खाली कराने और क्षतिपूर्ति के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली की भी बात कही गई थी. बुधवार (25 नवंबर, 2026) को हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी कब्जे के लिए मस्जिद प्रबंधन समिति पर 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की वसूली पर पहले से लगी रोक की अवधि बढ़ा दी. बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा के जवाब में रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल किया.

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मोहम्मद तनवीर अहमद नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. तनवीर अहमद ने 16 जुलाई, 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश और 2 सितंबर, 2026 को सहारनपुर के जिला जज के पारित आदेश को चुनौती दी है.

वक्फ के तौर पर हो रहा था जमीन का इस्तेमाल

याचिकाकर्ता के मुताबिक, जिस जमीन पर यह मस्जिद मौजूद थी, उसके असली मालिक याकूब खान और वाहिद खान थे, जबकि लोग उस जमीन का उपयोग वक्फ के तौर पर कर रहे थे. याचिकार्ताओं ने कहा कि विवादित जमीन पर मस्जिद सैकड़ों सालों से थी और आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया.

राज्य सरकार के वकील के मुताबिक, रिकॉर्ड के अनुसार, यह संपत्ति कचहरी थी. याचिकाकर्ता के लिखित बयान में एक ओर जहां उसने दावा किया कि याकूब खान और वाहिद खान जमीन के मालिक थे, लेकिन इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि यह संपत्ति कब वक्फ की हो गई और न ही वक्फ विलेख रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया.

किराए पर कमरा लिया और बना दी मस्जिद

याचिकाकर्ता के मुताबिक, संपत्ति पर दावा करने के लिए जमीन के मालिक सामने नहीं आए. साथ ही यह दलील भी दी गई कि विवादित जमीन पर एक डाक घर चल रहा है और कब्जा खाली कराने के लिए दावा किया गया कि किराए पर कमरा लेने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया और वहां नमाज अदा की जा रही थी.

सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई को 315 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित मस्जिद खाली करने का आदेश पारित किया. इस आदेश में मस्जिद की प्रबंधन समिति पर 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसके बाद, प्रबंधन समिति ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की. हालांकि, जिला जज ने 2 सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी. इसके बाद, अधिकारियों ने 5 सितंबर, 2026 को मस्जिद गिरा दी.

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