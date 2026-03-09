FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UPMSP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें यूपी 10वीं-12वीं के नतीजे पर अभी तक हमें क्या मालूम है

UPMSP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें यूपी 10वीं-12वीं के नतीजे पर अभी तक हमें क्या मालूम है

India Post Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट? जानें डिटेल्स

India Post Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट? जानें डिटेल्स

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

Homeभारत

भारत

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पश्चिमी एशिया में जारी तनाव पर पीएम मोदी करीब से नज़र रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है.

Latest News

IANS

Updated : Mar 09, 2026, 03:54 PM IST

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया में बन रहे हालात को लेकर जानकारी दी. फोटो- PTI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW


'गल्फ़ देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है,' विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 मार्च को संसद में ये बात कही. उन्होंने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रही है.

यह लड़ाई भारत के लिए बड़ी चिंताः एस जयशंकर

विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं. वे वहां काम करते हैं, इस लड़ाई से वहां रहने वाले लोग खतरे में आ गए हैं. इस वजह से यह लड़ाई भारत के लिए बड़ी चिंता है.

राज्यसभा में सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भारतीय नागरिकों की मौत के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिस पर विरोध शुरू हो गया. इसके बाद अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन ने खड़गे से हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया. सदन में नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विनाश और इस्लामी शासन के कई वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई  और तब से हालात और खराब हो गए हैं. उन्होंने बताया कि यह तनाव कई देशों में फैल गया है. 

विदेश मंत्री ने कहा, "लड़ाई लगातार बढ़ रही है और इलाके में हालात बिगड़ गए हैं. हमने देखा है कि असल में, लड़ाई दूसरे देशों में भी फैल गई है और तबाही और मौतें बढ़ रही हैं. पूरे इलाके में सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियों पर साफ असर पड़ा है.  इसलिए, हमने 3 मार्च को बातचीत और डिप्लोमेसी की अपनी अपील दोहराई और लड़ाई को जल्द खत्म करने की बात कही. मुझे यकीन है कि पूरा सदन भी जानमाल के नुकसान पर दुख जताने में मेरे साथ है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
MORE
Advertisement