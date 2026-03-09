वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पश्चिमी एशिया में जारी तनाव पर पीएम मोदी करीब से नज़र रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है.



'गल्फ़ देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है,' विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 मार्च को संसद में ये बात कही. उन्होंने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रही है.

यह लड़ाई भारत के लिए बड़ी चिंताः एस जयशंकर

विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं. वे वहां काम करते हैं, इस लड़ाई से वहां रहने वाले लोग खतरे में आ गए हैं. इस वजह से यह लड़ाई भारत के लिए बड़ी चिंता है.

राज्यसभा में सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भारतीय नागरिकों की मौत के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिस पर विरोध शुरू हो गया. इसके बाद अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन ने खड़गे से हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया. सदन में नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विनाश और इस्लामी शासन के कई वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई और तब से हालात और खराब हो गए हैं. उन्होंने बताया कि यह तनाव कई देशों में फैल गया है.

विदेश मंत्री ने कहा, "लड़ाई लगातार बढ़ रही है और इलाके में हालात बिगड़ गए हैं. हमने देखा है कि असल में, लड़ाई दूसरे देशों में भी फैल गई है और तबाही और मौतें बढ़ रही हैं. पूरे इलाके में सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियों पर साफ असर पड़ा है. इसलिए, हमने 3 मार्च को बातचीत और डिप्लोमेसी की अपनी अपील दोहराई और लड़ाई को जल्द खत्म करने की बात कही. मुझे यकीन है कि पूरा सदन भी जानमाल के नुकसान पर दुख जताने में मेरे साथ है."

