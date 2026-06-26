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28 जून से शुरू होगा ZEE मीडिया के शो 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

28 जून से शुरू होगा 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

28 जून से शुरू होगा ZEE मीडिया के शो 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

देश के युवाओं, छात्रों और उद्यमियों के साथ सीधे और सच्चे संवाद के लिए मशहूर 'सच: द सुभाष चंद्रा शो' का तीसरा सीजन शुरू होने वाला है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 26, 2026, 04:05 PM IST

28 जून से शुरू होगा ZEE मीडिया के शो 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

सच: द सुभाष चंद्रा शो सीजन-3

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सवालों, सपनों और युवाओं के साथ एक सच्चे संवाद से शुरू हुआ 'सच: द सुभाष चंद्रा शो' का सफर अब एक नए और बड़े मोड़ पर पहुंच गया है. जी ग्रुप के फाउंडर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने इस शो के जरिए पहले कॉलेजों के कैंपस में जाकर हजारों युवाओं से मुलाकात की, उनके सपनों को समझा और अपना बरसों का तजुर्बा उनके साथ बांटा था. लेकिन अब यह बातचीत सिर्फ कॉलेजों या बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली है. 

28 जून से शुरू होगा 'सच' का सीजन-3

यह शो अब देश के छोटे-छोटे कस्बों, शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है. डॉ. सुभाष चंद्रा अपने इस बेहद लोकप्रिय टॉक शो का तीसरा सीजन लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं. यह शो आगामी 28 जून से हर रविवार रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा. इस नए सीजन में डॉ. चंद्रा समाज के अलग-अलग वर्गों से सीधा संवाद करेंगे.

इसमें जहां एक तरफ युवाओं की नई और आधुनिक सोच पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के जीवन में आने वाले उलझे हुए सवालों और चुनौतियों को सुलझाने पर भी बात की जाएगी. दर्शक इस शो को जी न्यूज के साथ-साथ जी मीडिया नेटवर्क के अन्य सभी चैनलों पर देख सकेंगे. इसके अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्म जी-5 पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाएगी.

तीसरे सीजन में क्या कुछ खास और नया है?

'सच' का यह नया सीजन सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह देश के हर कोने में प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा जरिया बनने जा रहा है. इस बार शो का दायरा काफी बड़ा कर दिया गया है. पहले जहां यह शो सिर्फ बड़े शहरों और एजुकेशनल कैंपस तक ही सीमित था, वहीं अब यह ग्रामीण भारत और उभरते हुए छोटे शहरों की आवाज बनेगा. गांवों और कस्बों से निकलने वाली कामयाबी की कहानियां, वहां के लोगों के अनोखे आविष्कार और सामाजिक बदलाव के किस्से इस बार शो की मुख्य जान होंगे.

इस शो में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जैसे- बिजनेस और स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य के करियर विकल्प, खेती-किसानी और गांवों का विकास, अध्यात्म, कला और लीडरशिप. इन विषयों के जरिए स्टूडेंट्स, युवाओं और छोटे कारोबारियों को बदलती दुनिया में सही दिशा और आत्मविश्वास देने की कोशिश की जाएगी.

डॉ. सुभाष चंद्रा बनेंगे आपके 'सारथी'

इस सीजन की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें 'सारथी' नाम का एक डिजिटल मंच तैयार किया गया है. इसके जरिए लोग डॉ. सुभाष चंद्रा से सीधे जुड़ सकेंगे. इस मंच पर डॉ. चंद्रा एक 'सारथी' की भूमिका में होंगे, जो जीवन की मुश्किलों, दुविधाओं और करियर के उतार-चढ़ाव में लोगों को अपने दशकों पुराने अनुभव से सही रास्ता दिखाएंगे. अगर आप भी उनके अनुभवों और विचारों से जुड़ना चाहते हैं, तो sach.org.in/sarthi वेबसाइट के जरिए उनसे जुड़ सकते हैं.

शो के बारे में डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि 'सच' सीजन 3 अब आपके शहरों और आपके बड़े सपनों तक पहुंच रहा है. इस सफर में मेरा मकसद आपका सारथी बनना है. अगर आपके पास कोई अनोखा बिजनेस आइडिया है या आप जिंदगी के किसी मोड़ पर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो मैं इस यात्रा में आपके साथ खड़ा हूं.

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