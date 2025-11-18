FacebookTwitterYoutubeInstagram
'जब भारत जीत रहा था तब नहीं उठाया सवाल...' ईडन गार्डन पिच कंट्रोवर्सी में कूदे भुवनेश्वर कुमार, दिया ये बड़ा बयान

गुजरात: साबरमती जेल में बवाल, ISKP से जुड़े आतंकी अमहद पर कैदियों ने किया हमला, कई घायल

Gangster Anmol Bishnoi: कौन है अनमोल बिश्नोई? जिसे अमेरिका से लाया जा रहा भारत, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से क्या है कनेक्शन

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

भारत

भारत

गुजरात: साबरमती जेल में बवाल, ISKP से जुड़े आतंकी अमहद पर कैदियों ने किया हमला, कई घायल

आतंकी डॉ. अहमद सैयद को गुजरात एटीएस ने 8 नंवबर को गिरफ्तार किया था. उस पर देश में जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करके बड़े हमले की योजना का आरोप है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 18, 2025, 09:12 PM IST

गुजरात: साबरमती जेल में बवाल, ISKP से जुड़े आतंकी अमहद पर कैदियों ने किया हमला, कई घायल

गुजरात ATS ने तीन आतंकियों को पकड़ा था

गुजरात के साबरमती जेल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) से जुड़े आतंकी डॉ. अहमद पर कुछ कैदियों ने अचानक हमला कर दिया. अहमद के साथ कैदियों ने जमकर मारपीट की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी जान बचाई और कैदियों को अलग-अलग सेल में बंद किया. इस घटना में आतंकी और कुछ कैदियों को चोट आई है. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही गुजरात ATS की टीम साबरमती जेल पहुंच गई. आतंकी अहमद को सिविल अस्पताल ले जाया गया. उसके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है. कैदियों ने हमला क्यों किया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. एटीएस इस मामले की जांच में जुट गई है.

गुजरात ATS ने किया था गिरफ्तार
आतंकी डॉ. अहमद सैयद को गुजरात एटीएस ने 8 नंवबर को गिरफ्तार किया था. उस पर देश में जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करके बड़े हमले की योजना का आरोप है. ATS ने उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया था. तीनों साबरमती जेल में बंद हैं. जहां बैरक में उनका तीन अन्य कैदियों से झगड़ा हो गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कैदियों ने एक आतंकी की पिटाई कर दी. उसके आंख पर चोट लगी. मामला इतना बढ़ गया कि अन्य कैदी भी इस झगड़े में कूद पड़े और जमकर मारपीट हुई. इसमें तीनों आतंकी और कुछ कैदी घायल हो गए.

