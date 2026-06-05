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भारत के लिए कुछ भी...दोस्त रूस ने फिर दिया कमाल का ऑफर, व्लादिमीर पुतिन ने Su-57 पर क्या कहा?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और रूस के संबंधों की कोई सीमा नहीं है. उन्होंने भारत के सामने Su-57 फाइटर जेट को मिलकर बनाने का प्रस्ताव एक बार फिर रखा है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 05, 2026, 07:23 PM IST

भारत के लिए कुछ भी...दोस्त रूस ने फिर दिया कमाल का ऑफर, व्लादिमीर पुतिन ने Su-57 पर क्या कहा?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फोटो क्रेडिट- IANS)

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India-Russia Relations: भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने एक बार फिर अपने पांचवीं पीढ़ी का Su-57 फाइटर जेट को लेकर एक प्रस्ताव सामने रखा है. इस बार ये ऑफर सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आया है. पुतिन ने न सिर्फ इस स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत को बेचने की सहमति दी है बल्कि इसे मिलकर विकसित करने में भी दिलचस्पी दिखाई है. 

व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा?

व्लादिमीर पुतिन दुनिया की प्रमुख समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. इस दौरान एक एक भारतीय पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने ​​Su-57 के लेकर भारत को इसे मिलकर विकसित करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन हमारे भारतीय दोस्तों ने कहा कि देखते हैं. आगे रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि Su-57 हमारे बीच एक जॉइंट वेंचर हो सकता है. हमने इसे खुद बनाया है और हम निश्चित रूप से भारत के साथ मिलकर काम करने, इसकी सप्लाई करने और इसे और डेवलप करने के लिए तैयार हैं. भारत और रूस के रिश्तों के बारे में पुतिन ने कहा कि हमारी कोई सीमाएं नहीं हैं. 

क्या भारत को ​​Su-57 लड़ाकू विमान की जरूरत है?

इस सवाल का जवाब ये है कि भारतीय वायुसेना को पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट की जरूरत है. हालांकि भारत अपना खुद के एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है लेकिन, इसके ऑपरेशनल होने में कम से कम 10 साल का समय है. इस बीच भारत को दो मोर्चों पर पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार भी रहना है. चीन अपना खुद का स्टेल्थ जेट बना चुका है, संभव है कि पाकिस्तान को भी ये जल्द ही मिल जाएं. इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने Su-57 प्रोजेक्ट पर रूस के ऑफर के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं.

चूंकि AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन 2035 से पहले IAF में शामिल नहीं हो सकता है इसलिए भारत Su-57 के कम से कम दो स्क्वाड्रन (लगभग 36) खरीदने पर विचार कर सकता है. इन भारी-भरकम विमानों का इस्तेमाल राफेल के साथ दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने के लिए किया जा सकता है. Su-57 अपनी भारी पेलोड क्षमता के लिए जाने जाते हैं. 

बता दें कि डिफेंस सहयोग पर पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम, पांचवीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी, फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ सहयोग बढ़ाने और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी तैयार है. रूस का ये ऑफर ऐसे समय आया है जब वायुसेना फाइटर स्क्वाड्रन की घटती संख्या को लेकर परेशान है. IAF के स्क्वाड्रन पहले ही घटकर 29 तक आ गए हैं. इसमें भी केवल 15 स्क्वाड्रन सुखोई- 30 एमकेआई के दो स्क्वाड्रन राफेल के और दो तेजस मार्क 1 के हैं. बाकी पुराने मिराज, जगुआर और मिग-29 फ्लीट है जिसे अग्रिम मोर्चे के युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता.

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