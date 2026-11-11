VIDEO: 500 फीट की ऊंचाई पर अटकी सांसें! हिमाचल में हाईटेंशन तारों में फंसा रूसी पैराग्लाइडर, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

रूसी पैराग्लाइडर तेज हवाओं के कारण हाईटेंशन बिजली के तारों में फंस गया. प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 146 मीटर लंबी क्रेन की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार (10 नवंबर 2026) को पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक रूसी पैराग्लाइडर हवा के तेज झोंकों के कारण रास्ता भटक गया और करीब 500 फीट की ऊंचाई पर हाईटेंशन बिजली के तारों में फंस गया. वह करीब ढाई घंटे तक हवा में लटका रहा.

इस दौरान नीचे मौजूद लोगों की सांसें अटकी रहीं. आखिरकार प्रशासन और रेस्क्यू टीम की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा है. एसडीआरएफ यूनिट मंडी के प्रभारी विनोद ठाकुर ने बताया कि रूसी पैराग्लाइडर की पहचान एवाकिन एलेक्सी के रूप में हुई है.

बीड़ बिलिंग से आया था उड़ान भरकर

एलेक्सी कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग से अकेले उड़ान भरकर निकला था. उड़ान के दौरान मौसम खराब होने और तेज हवाएं चलने से उसका पैराग्लाइडर तय रास्ते से भटक गया. इसी दौरान मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर मेहड़ गांव के पास वह बिजली की हाईटेंशन तारों में उलझ गया. ये जगह मंडी शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर है.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी. इसके बाद सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद कराई गई, ताकि पैराग्लाइडर को बचाने के दौरान कोई बड़ा हादसा न हो. पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू के लिए करीब 146 मीटर लंबी क्रेन मंगवाई गई.

जमीन पर बिछाए तिरपाल और गद्दे

क्रेन की मदद से एक कर्मचारी को बास्केट के जरिए ऊपर भेजा गया, जहां से उसने पैराग्लाइडर तक पहुंचकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एहतियात के तौर पर जमीन पर तिरपाल और गद्दे भी बिछाए गए थे, ताकि अगर पैराग्लाइडर नीचे गिर जाए तो चोट लगने का खतरा कम रहे.

#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh: A Russian paraglider who got entangled in high-tension electric wires along the Mandi-Padder National Highway was successfully rescued by a 16-member State Disaster Response Force (SDRF) team with the assistance of the local administration and a 56-metre crane Speaking about the rescue operation, Vinod Thakur, In-charge, SDRF Unit Mandi, said, "...We also deployed a belay safety system as a precautionary measure during the rope rescue operation. With the support of the local administration and residents, we successfully rescued the Russian national and shifted him to a hospital for first aid. Prima facie, he appeared to be fine. He was conscious and able to speak. However, the doctors will be able to assess his exact medical condition after examination." — ANI (@ANI) November 10, 2026

क्रेन को मौके पर लगाने और बचाव अभियान पूरा करने के लिए पठानकोट-मंडी हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए रोक दी गई थी. करीब ढाई घंटे तक चले इस मुश्किल ऑपरेशन के बाद एलेक्सी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. राहत की बात यह रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई. एहतियात के तौर पर उन्हें मंडी के जोनल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया गया.

हिमाचल में लगातार सामने आ रहे पैराग्लाइडिंग हादसे

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले 1 नवंबर को मंडी जिले के जोगिंदरनगर सब-डिवीजन के गुम्मा इलाके में एक ऑस्ट्रियाई पायलट का पैराग्लाइडर खेतों में गिर गया था. इस हादसे में पायलट घायल हो गया था.

इससे पहले 25 अक्टूबर को धर्मशाला के पास पैराग्लाइडिंग के दौरान एक और दर्दनाक हादसा हुआ था. इसमें बुल्गारिया के पैराग्लाइडर मैक्सिम वैलेंटिनोविच गैवरिलिचेंको की मौत हो गई थी, जबकि उनके साथ उड़ान भर रहे ब्रिटेन के नागरिक स्टीफन एंटनी पुर्डी को बचा लिया गया था.

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