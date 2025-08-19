'Add DNA as a Preferred Source'
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'

ज़ेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत के तुरंत बाद, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की को आमने सामने बिठाकर बातचीत कराने की तैयारी शुरू कर दी है. ताकि यूक्रेन पर रूस के हमलों को रोका जा सके.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 19, 2025, 07:55 AM IST

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा शुरू की है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके लिए ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और तीन साल से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को कूटनीतिक तरीकों से समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की. ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक की संभावना जताई है.

पुतिन-ज़ेलेंस्की की आमने-सामने

एपी के अनुसार, ज़ेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत के तुरंत बाद, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की को आमने सामने बिठाकर बातचीत कराने की तैयारी शुरू कर दी है. ताकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को रोका जा सके. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की तैयारी शुरू कर दी है." उन्होंने आगे कहा, "उस बैठक के बाद, हम एक बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं खुद शामिल रहूंगा. इससे चार साल से चल रहे युद्ध विराम लगाने की पहल की जाएगी. 

पुतिन ने जताई सहमती

पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों नेता रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच सीधी बातचीत जारी रखने और संभावित रूप से इन वार्ताओं के स्तर को ऊपर उठाने का समर्थन करते हैं. दूसरी ओर, ज़ेलेंस्की ने जोर दिया कि अगर रूस समझौता करने की इच्छा नहीं दिखाता है, तो यूक्रेन अमेरिका से सख्त रुख अपनाने की उम्मीद करेगा. उन्होंने किसी भी वार्ता में यूरोपीय भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए भी खुले तरीके बात रखने की बात कही है. 

रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर ज़ेलेंस्की-ट्रम्प

अमेरिकी रक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, व्हाइट हाउस में दो अलग-अलग बैठकें हुईं: पहली, ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के बीच, और फिर ट्रम्प, ज़ेलेंस्की, नाटो और यूरोपीय नेताओं और पाँच नाटो देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दूसरी बैठक. यह वार्ता 15 अगस्त, 2025 को अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई. इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज़, फ़िनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब, नाटो महासचिव मार्क रूट और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल होंगे.

ट्रंप ने जताई रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की आंशका

बैठक के दौरान, ट्रंप ने युद्ध में अनगिनत लोगों की हत्या को रोकने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि "लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा कि अगर बातचीत अच्छी रही, तो रूस के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक संभव हो सकती है, जिससे युद्ध समाप्त होने की एक उचित संभावना बन सकती है. ज़ेलेंस्की ने क्षेत्र में युद्ध रोकने के उनके 'व्यक्तिगत' प्रयासों के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया. उन्होंने ट्रंप को यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्का ने अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के लिए एक पत्र भी भेंट किया. "राष्ट्रपति महोदय, इस युद्ध को सुलझाने में आपके व्यक्तिगत प्रयासों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं आपकी पत्नी, अमेरिका की प्रथम महिला, का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में बात करने के लिए पुतिन को एक पत्र भेजा था और मेरी पत्नी ने भी आपकी पत्नी के लिए एक पत्र भेजा है. मैं सभी सहयोगियों, फ्रांस, यूरोपीय संघ, फिनलैंड, ब्रिटेन और जर्मनी का भी हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद करता हूँ.

